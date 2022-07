Varga Viktor az ayahuasca-szeánszról: Ez a vegyület olyan kapukat nyit ki az agyban, amiket nem feltétlen kell mindenkinek kinyitni

Az énekes Peruban, egy sámán vezénylésével vett részt a szertartáson.

Harmadik napja szólnak a hírek egy bizonyos erdei szeánszról, amiről eltűnt egy ismert valóságshow-szereplő, akit később ruhák nélkül, öntudatlan állapotban találtak meg egy siklósi szőlőültetvényen. A celebnő több csontja is eltörött, hatórás műtéten esett át.

A történtekre ma Zacher Gábor toxikológus is reagált. Elmondta, hogy a szertartáson fogyasztott ayahuasca nem játék, a főzet akár több órán át tartó hallucinációkat is okozhat.

A Mokkában eközben Varga Viktor beszélt arról, hogy korábban maga is részt vett egy ayahuasca-szeánszon Peruban. Kiemelte, hogy a sámán által vezényelt szertartást komoly felkészülés előzi meg, amely során kiderül, hogy nem is mindenki alkalmas rá.

Ez a vegyület olyan kapukat nyit ki az agyban, amiket nem feltétlen kell mindenkinek kinyitni

– mondta az énekes, aki szerint korábban csak tapasztalt sámánok juthattak hozzá a vegyülethez használt növényekhez, az utóbbi időben viszont annyira megnőtt irántuk a kereslet, hogy már könnyebben be lehet szerezni a keveréket.

Ez nem úgy történik, hogy most ezt megisszuk, és akkor majd lesz valami. Erre egy hónapos felkészülés van. Egyrészt rengeteg beszélgetés van ott a helyi sámánnal, plusz van mellette 3-4 segítő. Ez nem játék, itt az elmével játszunk. Nyitogatjuk azokat a bezárt kapukat, amiket nem szabad.

Varga arról is beszélt, hogy a szer hatását befolyásolhatják a fogyasztó (rejtett) mentális betegségei is, amiket a felkészülés során a sámán észrevesz, így megállapítja, hogy az illető alkalmas-e a szeánszra. Mint mondja, lelki betegségekre alkalmazzák az elegyet, továbbá azok is fogyaszthatják, akik éppen útkeresésben vannak. Sámán felügyeletével, persze.

– Ez egy méreg. Egy békának, meg egy növénynek a mérge, megmérgezed magad. Maradandó károsodást nem valószínű, hogy ez okozhat, inkább csak ott hirtelen, amikor ezt megisszák, akkor mindenki összehányja és összefossa magát. De erre fel vannak készülve, van két vödröd – Ez a megtisztulás része gyakorlatilag

– egészítette ki az énekes elbeszélését Orosz Barbara, mire Varga kifejtette, hogy a szóban forgó fizikai „megtisztulásra” is tudatosan készültek, két hétig ugyanis csak magokon és vízen éltek a barátnőjével, aki ugyancsak részt vett a szertartáson.