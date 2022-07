Sáfrány Emese a csonttöréssel végződő szeánszról: Bízom benne, hogy Anett minél előbb felépül

„A hír igaz.”

Tegnap óta több bulvárlap is arról cikkezett, hogy egy ismert valóságshow-szereplőnek nyoma veszett, miután részt vett egy siklósi erdei szeánszon. A nőt később meztelenül, öntudatlan állapotban találták meg, több csontja is eltörött, a Blikk értesülései szerint hatórás műtéten esett át. A lap arról is írt, hogy a szeánsz résztvevői egy bizonyos Ayahuasca nevű főzetet fogyasztottak, ami hallucinációkat is okozhat.

A Való Világ-szereplő a lap információi szerint hirtelen bepánikolt a spirituális szeánsz közben, majd berohant az erdőbe. A Blikk által megszólaltatott informátor azt mondta, a nő barátját Sáfrány Emese értesítette telefonon, hogy a barátnője eltűnt. A férfi azonnal riasztotta a rendőrséget, így találták meg végül a súlyosan sérült nőt.

A történtekre időközben Sáfrány Emese is reagált 24 órán át elérhető Instagram-történetében. Megerősítette, hogy ott volt a szeánszon, azt viszont cáfolta, hogy hallucinogén szert fogyasztott volna.

A hír igaz, ott voltam Anettel a szeánszon, viszont a rendőrség által készítettet tesztem is kimutatta, hogy nem fogyasztottam pszichotróp szereket. Az, hogy a szertartást követően, az eltűnése során mi történt vele, magam sem tudom, a rendőrség dolga azt kideríteni

– írta posztjában Sáfrány, aki egyértelműen kijelentette, hogy nem ő szervezte a szeánszot.

Bízom benne, hogy Anett minél előbb teljesen felépül. Nem kívánok ennél többet beszélni az ügyről

– zárta sorait.