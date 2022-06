Britney Spears rövidre vágta a haját

Nem tartott sokáig az Instagram-detox.

Britney Spears a múlt héten sokadik alkalommal deaktiválta az Instagram-fiókját, ám ezúttal is hamar visszatért. Néhány órája jelentkezett be, megmutatva, hogy rövidre vágta a haját, illetve azt is elárulta, hogy egyelőre még nem mentek nászútra a férjével, helyette beköltöztek az új házukba – ahogyan ezt a TMZ is elővetítette nemrég.