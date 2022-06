Britney Spearsék új házában még a karácsonyi ajándékok becsomagolásához is van külön szoba

Múlt hét csütörtökön tartották Britney Spears és Sam Asghari igencsak eseményekkel teli esküvőjét. Mint kiderült, házassági szerződés is köttetett.

A TMZ most arról ír, hogy az ifjú pár a kaliforniai Calabasasban talált új otthonra egy 1,6 hektáron elterülő birtokon. A lap szerint Spearsék közel 12 millió dollárért vásárolták meg a több mint 11 ezer négyzetméteres luxusházat, ami nem mellesleg igencsak közel van az énekesnő volt férjének, Kevin Federline-nak otthonához. Ez a szempont valószínűleg nem véletlen, hiszen az énekessel együtt élnek a Spearsszel közös fiaik.

Úgy tudni, hogy a calabasasi birtokhoz tartozik egy csúszdás medence, egy hatalmas konyha, házimozi illetve egy külön szoba is a karácsonyi ajándékok becsomagolásához. A házról készült fotókat ide kattintva lehet megnézni.

