Rúzsa Magdi az anyaságról: Sokáig féltem attól, hogy én majd tudok-e mit adni, vagy hogyan kell egyáltalán

Rúzsa Magdi februárban adott életet gyermekeinek, azóta az ikrek – Keve, Zalán és Lujza – köré rendeződik az élete, minden idejét velük tölti. Az énekesnő a Magas és Mély című műsor pénteki adásában beszélt az anyaságról a Petőfi TV-n.

Az interjúban arról mesélt, hogy igyekszik lubickolni ebben az új, nagyon más helyzetben, de nyilvánvalóan vannak fárasztó napjai is. „Azt figyeltem meg az elmúlt négy hónapban, hogy minden állandóan változik, és ezt kell megtanulnom kezelni. Miközben az a típus vagyok, aki az állandóságot szereti a legjobban” – mondta.

Rúzsa Magdi arról is beszámolt, miben változott meg az élete a hármas ikrek megszületése óta, és mindez mit adott neki.

Amíg nem szültem gyereket, addig is egész volt az életem, és nagyon szerettem. Most meg azt érzem, hogy ez így talán: még több. Ezt tényleg csak akkor érzed, mikor az egyiket láttad, és utána a másikat is megtapasztalod. Most már nem csak a dalaimat babusgatom. Nem csak a koncertjeimet. A sok-sok érzést, ami ott volt bennem és szerettem volna odaadni, azt most tényleg van már kinek adni. Sokáig féltem attól, hogy én majd tudok-e mit adni, vagy hogyan kell egyáltalán. És most érzem, hogy van már ott belül sok minden, amit most el tudok kezdeni beléjük tölteni.