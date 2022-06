Ezra Millert azzal vádolják, hogy teljesen az uralma alá vont egy kiskorú lányt

A színész ellen távoltartási kérelmet nyújtottak be az áldozat szülei.

Ezra Millert azzal vádolják egy Tokata Iron Eyes nevű lány szülei, hogy erőszakkal, megfélemlítéssel és kábítószerekkel befolyásolja és gyakorol uralmat most 18 éves lányuk felett, ezzel veszélyeztetve az életét – derül ki a TMZ birtokába jutott jogi dokumentumokból. A szülők ezért gyerekük védelmében a bíróság segítségét kérik, hogy tartsák őt távol a színésztől.

A benyújtott iratok szerint Miller 2016-ban, 23 éves korában barátkozott össze az akkor mindössze 12 éves lánnyal a Standing Rock Rezervátumban, Észak-Dakotában. A szülők beszámolója szerint a színész egy évvel később Londonba reptette a lányukat, hogy meglátogassa őt a stúdióban, ahol akkor a Legendás állatok és megfigyelésük című filmet forgatta. Ekkor Miller állítólag alkoholt, marihuánát és LSD-t is adott kiskorú lánynak, mindez pedig Eyes tanulmányait is negatívan befolyásolta, míg végül a lány tavaly decemberben kibukott a magániskolából, aminek korábban a diákja volt.

Januárban Miller vermonti otthonába utaztak repülővel, hogy személyesen vigyék haza onnan a lányukat. Ekkor nem találták nála a jogosítványát, a kocsikulcsát, a bankkártyáját, valamint minden egyéb olyan tulajdonát, ami az önálló életre képessé tennék őt. Zúzódásokat is találtak a testén, amit gyanújuk szerint a színész okozott. Nem sokkal az után, hogy hazavitték, Eyes New Yorkba utazott, hogy újra Millerrel lehessen, majd együtt utaztak el több helyre. Hawaiion is látták őket, ahol a színészt többször letartóztatták.

A szülők további bizonyítékokat is felsorolnak, amelyek szerintük azt bizonyítják, Miller lányuk élete minden területén befolyásolni próbálja őt: abban is, hogy milyen nevet használjon, vagy hogy milyen szexuális irányultságúnak vallja magát.

Úgy tűnik, Eyes tud a szülei aggodalmáról, legalábbis erről tanúskodik, hogy június 6-án a közösségi oldalán megosztott egy közleményt, melyben „bajtársának” nevezi Millert, aki támogatja és segíti őt élete minden területén. Ugyanitt mentális állapotát stabilnak írta le, és hozzátette: elkezdett terápiára járni, hogy kezelje szorongását és depresszióját. A szülei vádjait alaptalannak tartja, szerinte az otthoni környezete a bántalmazó és toxikus.

A színész egyelőre nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban.

