Alicia Keys a királynő kérésére énekelt New Yorkról a platina jubileumi ünnepségen

Az amerikai énekesnő elmondta, a hétvégi londoni fellépése összes dalát maga II. Erzsébet választotta ki.

Az amerikai énekesnő, Alicia Keys is fellépett a II. Erzsébet hetven éves uralkodását ünneplő platina jubileum szombati napján. Az énekesnő a New Yorkról szóló Empire State of Mind című dalát is előadta a Buckingham-palota előtt megtartott eseményen. Utóbb Instagram-bejegyzésben tisztázta, hogy ez külön a királynő kérése volt, ahogy az összes többi előadott számot is személyesen ő választotta ki. Videójában betekintést engedett a kulisszák mögé, és megmutatta, hogyan készült a nagyszabású fellépésre, melyen 80 fős zenekar kísérte.

A királynő nem vett részt a koncerten a mozgási nehézségei miatt, a tévéközvetítést windsori kastélyában nézte végig. A királyi család képviseletében Vilmos herceg, Katalin hercegné, valamint két idősebb gyerekük, György herceg és Sarolta hercegné voltak jelen.