Frohner Fecó A Konyhafőnökről: Mínuszról indultam, először a konyhai eszközök és az ételek nevét kellett megtanulnom

Frohner Ferenc három igennel jutott tovább A Konyhafőnök válogatójából. A fodrász a Reggeli mai adásában elárulta, hogy nagy munka áll mögötte, a felkészülésben étteremtulajdonos vendégei és séf-barátai segítették, mindenek előtt azonban a konyhai eszközök és az ételek neveit kellett megtanulnia.

Nagyon nagy meló volt az, hogy én most kötényt kaphassak, büszke is vagyok magamra. Mínuszról indultam. (…) Nekem először az eszközöket kellett megtanulnom. A botmixert most már tudom, hogy ne zúzónak hívjam. Voltak más dolgok is, amiket máshogy neveztem. Elképesztő volt, meg kellett tanulnom az ételneveket is