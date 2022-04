Singh Viki három utcányira költözött volt párjától

Singh Viki tegnap a délelőtti órákban jelentette be Instagramján, hogy Csepregi Tamással ötévnyi együtt járás után a szakítás mellett döntöttek.

Az énekesnő tegnapi posztjában hangsúlyozta, hogy nem egy harmadik fél miatt futott zátonyra a kapcsolat, és exével tiszteletben, szeretetben váltak el, összetartja őket továbbá két házi kedvencük és a vállalkozásaik is. Mint kiderült, Csepregivel három utcányira költöztek egymástól – írja a Blikk.

A kapcsolatunk továbbra is erős barátságon alapszik, sokat beszélünk, és a két kutyusunk is felváltva vannak nálam és nála. Aznap is felhívott, amikor kiírtam a közleményt az oldalamra, aggódott, hogyan viselem azt, hogy nyilvánossá tettem a szakításunkat. Törődünk egymással, támogatjuk egymást, és ez mindig így lesz. Hiszek abban, hogy fenn lehet tartani egy jó baráti kapcsolatot a volt szerelmünkkel