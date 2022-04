Kiszel Tünde reneszánsz viseletben köszönti áprilist

Történelmi korok az idei naptárjának tematikája.

Történelmi korok ihlették Kiszel Tünde legújabb naptárját, 2022-ben volt már ősasszony, görög istennő és római harcos is. Mint minden hónapban, természetesen most is megemlékezünk arról, hogy éppen milyen jelmezben szerepel naptárjában az adott hónaphoz tartozó fotón.

Áprilisban reneszánsz viseletben látható, a korábbiakhoz képest meglehetősen visszafogott képen. A hatalmas nyakdísszel ellátott ruhához fekete parókát választott, és egy sárga háttér előtt pózol, mutatjuk: