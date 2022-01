Hunyadi Donatella operaénekes lenne, ezért sem mutatkozik Kiszel Tündével a médiában

Az nlc.hu-nak adott interjút Hunyadi Donatella, aki kiemelte a lapnak, hogy nem feltétlenül szereti, ha Kiszel Tünde lányaként aposztrofálják a sajtóban. Már csak azért sem, mert önnön jogán szeretne híressé válni, ezt pedig képességeivel tervezi elérni – ugyanis operaénekesi babérokra tör.

A modellkedést egyelőre parkolópályára tette.

Jártam pár fotózáson és lehetőségem is lett volna külföldre menni dolgozni, de sajnos jött a koronavírus és nem tudtam menni. Ezt jelnek vettem, hiszek benne, hogy ezek a dolgok nem véletlenül történnek. Szerintem minden sorsszerű és minden úgy történik, ahogy kell. Most is vannak megkereséseim és dolgozom is néhány céggel, de a fókusz az életemben az éneklésen van.