Kiszel Tünde úgy érzi, nagyon magasra tette a lécet férfiak terén

Olyan is volt már, hogy lánya beszélte le egy pasiról.

Kiszel Tünde szerda reggel az Ébredj velünk műsorba látogatott, ahol már rögtön át is nyújtotta a műsorvezetőknek, Ábel Anitának és Holdampf Lillának az idei naptárját, aminek tematikája a történelmi korok. A műsorvezetők gyorsan meg is nézték, hogy a szülinapjukra eső hónaphoz milyen kép tartozik, majd arról faggatták Kiszel Tündét, hogy hogyan telik egy átlagos napja az utóbbi két évben, mióta elindult a koronavírus-járvány. Emellett pedig arra is kíváncsiak voltak, hogyan szokta kitalálni a témákat. A tavalyi évben adta ki a 20. naptárját, melynek apropóján hosszasabban beszélgettünk Kiszel Tündével.

Az interjú egy pontján Holdampf Linda rátért a párkapcsolati témákra is, merthogy arra volt kíváncsi, hogy randizik-e valakivel. Kiszel Tünde erre elmondta, hogy sok az udvarlója és rajongója, ellenben nehéz megtalálnia az igazit.

Nagyon magasra tetem a mércét, hogy legyen sármos, kedves, romantikus, intelligens, érzelmi intelligens. A barátnőim azt mondják, hogy ilyen nem nagyon létezik, de én nem adom fel, keresem

– mondta, majd az is kiderült, hogy volt már olyan is, hogy lánya, Hunyadi Donatella beszélte le az aktuális kiszemeltjéről.