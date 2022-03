Szabó Ádám új kapcsolatáról mesélt: Szabadok vagyunk, nincsenek korlátok

Új párja egyedülálló édesanya.

Szabó Ádám most először mesélt új párkapcsolatáról azóta, hogy véget ért a kapcsolata Tóth Andival, akivel még 2018-ban jöttek össze és akivel a TV2 Legbátrabb páros műsorában is szerepeltek. Szabó fotót is posztolt barátnőjéről, akiről kiderült, hogy Berninek hívnak, és van egy kisgyereke. A Borsnak a zenész elmondta, nem szeretné a közösségi oldalakon élni kapcsolatát, most is csak amiatt posztolt párjáról, mert nagyon büszke rá.

Tanultam a múltból, így szeretném a magánéletemet megvédeni. Igaz, kiraktam Berniről egy fotót, de csak azért mert nagyon büszke vagyok rá. Szeretném, ha mások is tudnák, hogy így érzek iránta. Tavaly áprilisban találkoztunk és azóta csak mélyülnek az érzéseink. Kimondhatom, hogy komoly a kapcsolatunk és szerelmesek vagyunk egymásba. Igazán boldogok vagyunk.

Elmondta azt is, hogy soha nem zavarta, ha egy nőnek gyereke van, kifejezetten szereti a gyerekeket és nagyra tartja, ha valaki jó anya.