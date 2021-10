Még Mickey egeret sem szabad újraéleszteni a gyerekek előtt – ötvenéves lett a Disney World

Október elsején ünnepli ötvenedik születésnapját a floridai Disney World, melynek a szlogenje azt állítja: ez a világ legcsodálatosabb helye. A csodapark tervezésében és kivitelezésében még maga Walt Disney is részt vett, ám a létesítmény csak a halála után és egészen más koncepció alapján készült el. Összeszedtünk néhány érdekességet, például, hogy mennyi energiájába kerül a személyzetnek, hogy fenntartsa a varázslat látszatát, vagy miért tilos egy ujjal mutogatniuk a dolgozóknak, ha útbaigazítanak egy látogatót.

A Walt Disney World egy állam az államban

Walt Disney 1965-ben kezdett el területeket felvásárolni a második tematikus parkjához (az első a kaliforniai létesítmény volt). Egy Orlando melletti terület tökéletesnek tűnt a nagyszabású tervei megvalósításához, majd miután inkognitóban ötmillió dollárért megvásárolta a földet (ami főként narancsligetekből és mocsárvidékből állt), elintézte, hogy szinte teljes kontrollja lehessen a terület felett. Törvényjavaslatot nyújtott be, hogy ő felelhessen olyan alapvető – jellemzően kormányzati feladatnak számító – dolgokért, mint a szennyvízelvezetés, az utak kiépítése, valamint az épületek építési engedélyének megszerzése. Később annyira autonómmá vált a komplexum, hogy nem volt szüksége a környező városok erőforrásaira, mert kitermelte a saját vízfelhasználását, ahogy létrehoztak benne egy tűzoltóállomást, egy sürgősségi orvosi rendelőt, de még egy rendőrőrsöt is. A komplexum Florida gazdaságát is jelentősen megdobta, tekintve, hogy rengeteg turista látogat csak emiatt az államba.

Nem minden akkora, mint aminek tűnik

A Disney vállalat hosszú évek óta alkalmazza a „forced perspective” trükköt különböző épületek felépítésekor, mert ennek hatására azok sokkal magasabbnak, alacsonyabbnak vagy éppen távolabbinak tűnnek. Ezt az optikai csalódást alkalmazták Hamupipőke kastélyánál is, mégpedig úgy, hogy felfelé haladva egyre kisebbek azok az üveggyapotból készült téglák, melyek a várat alkotják, ahogy a magasabban lévő ablakokat is egyre kisebb méretűre tervezték. Ezt a trükköt az egész parkban használják – az alábbi képen például jól látszik a téglás megoldás:

Ha már Hamupipőke kastélya: ez az egyik legfontosabb és tényleg kihagyhatatlan eleme a parknak, talán nem is fordul elő, hogy valaki úgy halad el mellette, hogy nem készít róla fotót. A Disney-nél ezt előre sejtették, ezért már a kezdetektől különös gondot fordítottak arra, hogy a kastély előtt konkrétan csak jó képet lehessen lőni. A kastélyt úgy építették fel és olyan helyre, hogy semmilyen szögből ne árnyékolja semmi, ahogy arra is figyeltek, hogy a nap soha ne kerüljön a vár mögé, ami rontaná a fényviszonyokat. Ha esetleg rossz fotót készítünk Hamupipőke kastélya előtt, az maximum azért lehet, mert éppen pislogtunk, de a rossz fényviszonyok miatt aligha.

A legnagyobb és leglátogatottabb tematikus park a világon

Az eredetileg Walt Disney víziója alapján készült Walt Disney World előkészületeinél még az ötletgazda is jelen volt. Halála után fejezték be az építését, a létesítmény pedig utóbb a világ legnagyobbjává nőtte ki magát: a maga 110 négyzetkilométeres alapterületével körülbelül megegyezik San Francisco méretével. Nemcsak ezért tűnik lehetetlennek bejárni egy nap alatt, hanem mert összesen négy tematikus része van: a legelső Magic Kingdom után épült meg az Epcot, az Animal Kingdom, valamint a Disney’s Hollywood Studios. 2018-ban a világ leglátogatottabb parkja címet érdemelte ki évi ötvennyolc millió látogatóval. A hivatalos LinkedIn oldala szerint Disney Worldben körülbelül hatvanezer alkalmazott dolgozik, ami jóval több, mint az összes többi Disneyland (a kaliforniai, a párizsi, a tokiói, a hongkongi és a sanghaji) dolgozói létszáma együttvéve.

Britney Spears is forgatott itt

1989-ben nyitották meg akkor még Disney-MGM Studios néven azt a stúdiót, ahová belépve a látogatók valódi filmstúdióba csöppentek. Ugyanabban a díszletben sétálhattak végig, ahol egyébként néhány élőszereplős filmet forgattak, például a The All New Mickey Mouse Club műsort is, amiben olyan sztárok szerepeltek gyerekként, mint Britney Spears, Christina Aguilera, Ryan Gosling vagy Justin Timberlake. Sorozatok mellett animációs filmeket is készítettek, itt született például a Mulan, a Lilo és Stitch, valamint a Mackótestvér. Később bezárták a stúdiót, helyére Star Wars és Toy Story tematikájú létesítmények kerültek.

Az Epcottal más tervei voltak Disney-nek

A Disney World egyik tematikus parkja, az Epcot egy szórakoztatóközpont, ami funkciójában kicsit hasonlít egy világkiállításra, csakhogy tele van futurisztikus, modern és innovatív elemekkel, látványosságokkal. A Magical Kingdom után másodikként, 1982-ben nyílt meg, de teljesen más koncepció szerint, mint amit Disney megálmodott. Ő ugyanis azt szerette volna, ha kísérleti jelleggel választanak húszezer embert, akiket egy közösségbe helyeznek el, hogy életvitelszerűen éljenek ott egy különálló település tagjaiként. Tervei szerint Epcot fenntartásához Amerika leginnovatívabb és legmodernebb eszközeit használta volna. Halála után a Disney-bizottság szerint túlságosan bonyolult lett volna megvalósítani a koncepciót, emiatt inkább nem is próbálkoztak vele.

A látszatot minden esetben fenn kell tartani

Nem véletlenül hirdeti saját magát a világ legvarázslatosabb helyeként, merthogy Disney Worldben tényleg mindenki gőzerővel azon dolgozik, hogy a látogatók maximális élménnyel távozhassanak. Ez például olyan nüansznyi gesztusokból is látszik, minthogy legalább harminc lépésen belül mindig találunk egy szemetest, ám azt már nem láthatjuk, amikor egy alkalmazott elviszi a szemetet, mivel külön alagútrendszer épült csak szemétszállításra. Igen, a munkatársaknak titkos átjárókon kell közlekedniük azért, hogy egy látogató se szúrja ki őket munka közben.

A szemétszállító alagút mellett különböző tereket és szobákat alakítottak ki a személyzet tagjai számára, akiknek annyira komolyan kell venniük a szerepüket, hogy attól a másodperctől kezdve, amint egy látogató megpillantja őket, egyetlen másodpercre sem eshetnek ki a karakterükből. Ez azt jelenti, hogy nem csinálhatnak semmi olyat, amit a karakterük sem tenne. Van, aki szerint nem is szólalhatnak meg, pláne, ha az adott karakter – mondjuk Goofy – sem beszél.

A személyzet nem mutogathat csak úgy

Még abban az esetben is szigorú szabályok vonatkoznak a dolgozókra, ha egy látogató útbaigazítást kér tőlük. Nagyon fontos, hogyan gesztikulál egy dolgozó, például csak abban az esetben mutathat bármire, ha azt nem egy, hanem két ujjal teszi. Néhány kultúrában illetlenségnek számít az előbbi, így a dolgozók kötelezően csak két ujjal mutathatnak irányt. Emellett pedig csakis a kijelölt területükön belül mozoghatnak, és semmilyen körülmények között nem mehetnek át különböző tematikájú játékokhoz vagy helyszínekhez, ahol a karakterüknek egyébként semmi keresnivalójuk sem lenne. Ez azért lényeges, mert így esetleg lerombolhatnák a látogatókban kialakított illúziót.

Ha ez nem lenne elég, eláruljuk, hogy van két szó, amit egyenesen tilos kiejteniük a szájukon, ez pedig a „nem tudom”. Bármi legyen a kérdés, ha nem is tudják a választ, ki kell találniuk valamilyen megoldást, mert képzeljük el, hogy Mickey egér, Pán Péter vagy Elza nem tudja a választ egy kérdésünkre.

A színészek csak akkor kaphatnak elsősegélynyújtást, amikor azt a közönség már nem látja

A Reddit nevű fórumon egy felhasználó kérdésére, hogy milyen hátrányokkal jár Disney-karakterként dolgozni, példaként leírták, hogyha valaki víz alatti karaktert alakít, akkor a szerződésében szerepel, hogy ha esetleg bármilyen baleset érné, mondjuk elájulna vagy fulladni kezdene, addig nem szabadíthatják meg a jelmezétől, és nem kezdhetik meg az újraélesztését, amíg el nem szállították messze a közönségtől, mert a gyerekeket megijesztené egy ilyen jelenet látványa. A platformon azt is elmondták, nem igazán szeretik, ha a figurának öltözött szereplők kezébe adjuk a kisbabánkat akárcsak egy fotó erejéig is, mert a jelmezben általában nem látnak semmit, így ez nem túl biztonságos a baba számára.

Emberi hamvak és a Disney World

Magunktól eszünkbe se jutott volna, de meglepően sokan szeretnék, ha haláluk után a hamvaikat a Disney Worldben szórnák el. Már csak abba belegondolni is elég abszurd, hogy egy vidámparkban, ahová szórakozni megyünk, emberi hamvak vannak elszórva, pláne, ha elképzeljük, hogy valaki éppen egy játékról vagy hullámvasútról ereszti útnak azokat. A Disney World sem örül neki, ha valaki itt szeretne örök nyugovóra térni, ezért szabályzatban tiltják a hamvak elszórását. Ha ezt mégis megteszi egy elhunyt hozzátartozója, akár örökre kitilthatják a komplexumból.

Elveszett szülő

Külön protokoll van arra az esetre, ha egy gyerek elszakad a szüleitől. Ha egy színész észreveszi, hogy egy kisgyerek elveszti a családját, kötelessége legjobb tudomása szerint kezelni a helyzetet, és amellett, hogy értesíti az illetékeseket, úgy kell tennie a gyerek előtt, mintha nem ő, hanem a szülei vesztek volna el. Keresés közben pedig végig hoznia kell a karaktert, egy pillanatra sem bújhat ki belőle. A komplexum szerint ez azért fontos, mert így kevésbé lesz ijesztő az élmény egy kisgyerek számára.

Mindig nyitva van

A Disney World csak rendkívüli esetekben zárja be a kapuit, emiatt kicsit olyan, mint egy folyamatos, véget nem érő Disney-mese. Ötvenéves története során összesen nyolc alkalommal zárt be ideiglenesen a park, ebből hatszor hurrikán miatt, egyszer pedig 2001-ben, a World Trade Centert ért terrortámadás idején. Akkor a repülő becsapódása után harminc perccel evakuálták az egész komplexumot. Utoljára tavaly, a koronavírus miatt zárt be, március közepétől a hónap végéig. A Disney World történetében a tavalyi volt a leghosszabb idő, amíg nem volt látogatható a komplexum.