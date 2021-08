Aki Amerikáig menekült a brit sajtó elől – 40 lett a sokoldalú Meghan Markle

Meghan Markle az egyik legérdekesebb (és emiatt talán leginkább megosztó) tagja a brit királyi családnak, viszont ha átfogó képet szeretnénk kapni róla, ne a brit bulvárlapokból tájékozódjunk – azok ugyanis évek óta negatív színben tüntetik fel. Markle tizenegy évesen elérte, hogy egy szexista reklám szlogenjét átírják, tinédzser kora óta önkénteskedik, de kalligráfusként ő írta Robin Thicke esküvői meghívóját is. Nem ismeretlen számára a könyvkötés-tanítás, politikai ambícióiról is sokat hallani, ahogy színészi pályafutásáról is – utóbbit részben apjának köszönheti.

Ha az idén harmincnégy éves Egy rém rendes családra gondolunk, nagy eséllyel sok mindenki eszünkbe jót róla, kivéve Meghan Markle-t, pedig a későbbi hercegné gyerekként minden nap ott téblábolt a forgatáson. Igaz, a vásznon végül nem láttuk, a jelenlét prózai oka az volt, hogy apja, Thomas Markle (akivel később nyilvános üzengetésig fajult a kapcsolata) világosítóként dolgozott a produkcióban. Markle egy Los Angeles-i katolikus lányiskolába járt, tanítás után pedig, amikor nem volt semmi dolga, édesapjával töltötte minden szabadidejét a hollywoodi stúdióban.

Állítólag már gyerekkorától kezdve extrovertált volt, szeretett szerepelni – éppen ezért is jött kapóra, hogy viszonylag hamar beleshetett a filmiparba. Később viszont úgy érezte, túlságosan klisészerű lenne, ha Los Angeles-i lakosként színésznőnek állna, így az egyetemen a színészet mellett a nemzetközi kapcsolatok szakot is elvégezte.

Markle aktivista élete már jóval a királyi családba házasodása előtt elkezdődött: egy mosószermárka kifejezetten a nőket célozta meg a termékeivel, amin a tinédzser annyira felhúzta magát, hogy (apja bátorítására) levelet írt a cégnek (és Hillary Clintonnak), melynek nyomán pár nappal később le is cserélték a „nők” megszólítást „emberekre”. Markle számára ekkor vált hihetővé, hogy egy kis erőfeszítéssel bármit el lehet érni.

Ez volt az a pillanat, amikor ráébredtem, hogy milyen hatást tudok elérni a tetteimmel. Egy hangyányival jobb hely lett a világ, mert kiálltam az egyenlőség mellett

— gondolt vissza erre a pillanatra később egy interjúban. Onnantól kezdve pedig igyekezett minél több hasonló munkát végezni, pár évvel később önkéntesnek állt. Az egyetemen – amellett, hogy két fő szakon is tanult – megpróbált politikai babérokra törni, és húszévesen egy szemesztert Buenos Airesben töltött, hogy az ottani amerikai nagykövetségen dolgozhasson.

A politika hamar kikerült a képből, viszont az iskola mellett olyan, nem túl szokványos munkákkal keresett pénzt, mint a kalligráfia, merthogy már gyerekként művészeti formának tartotta a szépírást. Ez annyira jól ment neki, hogy ő írta Robin Thicke esküvői meghívóját, de arra is volt példa, hogy a Dolce & Gabbana egyik bulijának meghívóján az ő kézírása szerepelt. A kalligráfia mellett a könyvkötést is elsajátította, különböző foglalkozásokat tartott csoportoknak. Az egyik afrikai útján, ahová Harry herceggel utaztak, szintén megtanított pár trükköt a helyieknek.

Alkalmi munkái mellett Markle ekkor már próbálkozott különböző castingokon is, szerepelt néhány kísérleti adásban, de aktatáskát tartó lány is volt a Deal or No Deal nevű műsorban, amihez hasonló hazánkban is futott hosszú éveken át Gundel Takács Gábor vezetésével, Áll az alku címen.

A szerencsétlen huszonhatos volt az én számom, amit valamilyen oknál fogva soha senki sem választott. Úgy éreztem, egy örökkévalóságig kell álldogálnom egy olcsó, elképesztően kényelmetlen, tizenhárom centis magassarkúban, és arra várnom, hogy valaki végre kimondja a számom, hogy leülhessek

— mondta az Esquire magazinnak 2013-ban.

Kisebb szerepeket kapott olyan filmekben, mint az Emlékezz rám vagy a Förtelmes főnökök, viszont a „sikert” az egyetlen említésre méltó filmes munkája a Suits, azaz a Briliáns elmék sorozat hozta meg neki 2011-ben. Karaktere, Rachel Zane minden erejével arra törekszik, hogy ügyvédként dolgozhasson. Markle hét évadon át játszotta a karaktert. A Briliáns elmék forgatási helyszíne Torontó volt, ahol Markle évi nyolc hónapot töltött. Amint befutott a sorozat, egymillió követője lett a közösségi médiában, és már 2014-ben olyan sztárokkal barátkozott, mint Priyanka Chopra vagy Serena Williams, akik később hivatalosak voltak az esküvőjére is. De Ellen DeGeneresszel is van egy közös emléke: a műsorvezető miatt fogadott örökbe két kutyát egy Los Angeles-i állatmenhelyen, mert DeGeneres is ott járt, és egyszerűen megkérte rá, hogy vigye haza őket, neki pedig, ugye, nem mond nemet az ember. Ennek ellenére Markle korántsem számított A listás sztárnak, akkor még csak Amerikában volt ismert.

A média világszerte 2016-ban kezdett felfigyelni rá, amikor összejött Harry herceggel.

A Kanadában töltött évei alatt Markle talált magának egy hobbit is, hiszen útközben divatblogger lett. Elindított egy életstílussal és divattal foglalkozó blogot, The Tig néven, melyet a Tignanello bor után nevezett el – ugyanis ezen ital hatására kezdte el értékelni a minőségi borokat. Divatblogján különböző recepteket, életvezetési tanácsokat és a mindennapi gondolatait osztotta meg az olvasóival, ahogy egyszer azt is megírta, hogy a színészet mellett kötelességének tartja a jótékonykodást is. Blogját három évig üzemeltette, majd 2017-ben, Harry herceggel való eljegyzésének bejelentése után befagyasztotta, ahogy az Instagram-oldala is megszűnt létezni – sokak szerint a királyi család nyomására.

Az első házassága és Harry herceg

Harry herceg előtt Markle 2004 óta kapcsolatban volt a producer Trevor Engelsonnal, akivel 2011-ben össze is házasodtak. Két évvel később a távolság miatt szakítottak, mert míg Markle Torontóban töltötte az ideje nagy részét a Briliáns elmék miatt, Engelson Amerikában élt. Az IMDb szerint Engelson az Emlékezz rám című filmben is producer volt, érdekes módon éppen abban, amelyben Markle is kapott egy mellékszerepet. A válás után a hercegre még három évig várnia kellett, akivel egy közös barátjuk hozott össze egy vakrandit.

Állítólag annyira egy hullámhosszon voltak, hogy két találkozó után már közösen utaztak Afrikába, ahol kettesben sátoroztak. Négy hónappal később hivatalosan is megerősítették a kapcsolatukat, igaz, akkor már hetekkel korábban hírbe hozták őket, a cikkekben pedig legtöbbször Markle származása volt a téma. 2017-ben bejelentették az eljegyzésüket, 2018-ban összeházasodtak, 2019-ben megszületett első gyerekük, Archie, 2021-ben pedig Lilibet. Közben bejelentették, hogy szeretnének függetlenedni a királyi családtól, és az ott betöltött szerepüktől. Arról, hogy mindez hogy alakult ki és milyen következményei lettek, ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben:

A királyi családról való leválásuk után egy időre kicsit csendesedett a körülöttük lévő médiavisszhang, legalábbis addig, amíg meg nem jelent „Az A Bizonyos Oprah-interjú”, amiben nyíltan beszéltek arról, miként bánt velük a királyi család, és hogy még Harry közvetlen családtagjaitól is rasszista megjegyzéseket kapott Markle.

Előfordult, hogy a palotában arról diskuráltak, vajon mennyire lesz sötét a gyermekük bőrszíne.

Az interjúban Markle azt is elmesélte Winfrey-nek, hogy évekig depresszióval küzdött, a média miatt pedig egyszer olyannyira mélypontra került, hogy komolyan fontolgatta az öngyilkosságot. Kiderült, hogy a királyi család Meghan minden egyes lépését monitorozta, és gyakorlatilag elvette tőle a döntés jogát a saját élete felett. Erre utal az is, hogy elmesélte Oprah-nak, szíve szerint korábban is beszélgetett volna vele, de a királyi család ezt nem engedélyezte. Persze azt, hogy pontosan mi történt a palota falain belül, sosem fogjuk megtudni, amin nem segít az sem, hogy a királyi család a közleményeiben rendre Markle és Harry herceg állításainak a szöges ellentéteit fogalmazza meg.

Meghan Markle harca az apjával

Annak ellenére, hogy a királyi család tagja lett, Markle mintha megörökölte volna a lesifotósokat és a médiafelhajtást Diana hercegnétől, akit a paparazzók szó szerint halálba kergettek a balesetekor. A brit napilapok folyamatosan cikkeztek róla, rossz színben tüntették fel, és az évek során olyan negatív narratíva alakult ki vele kapcsolatban, mely alapján nem váltott ki túl nagy szimpátiát az emberekből. Ahogyan Diana hercegné, úgy Markle is igyekezett minél jobban elhatárolódni a médiától, amivel már a kezdetek óta háborúban állt. Ezt a rossz viszonyt szította még jobban Markle apja és féltestvére, akik előszeretettel számoltak be mindenféléről a hercegnével kapcsolatban a lapoknak.

Az apjával való, egyébként szoros kapcsolata akkor kezdett megromlani, amikor néhány héttel a lánya esküvője előtt címlapra került egy megrendezett fotósorozat Thomas Markle-ről, ahogy öltönyt próbál, egy Angliáról szóló magazint olvasgat, majd a lányáról és annak vőlegényéről néz képeket az interneten. Már önmagában is bizarr lenne, hogy pont ilyen pillanatokban fotózták le, de az esküvő időpontja előtt pár nappal a Daily Mail megírta, mindez megrendezett volt és pénzt is kapott érte az apa – aki szégyenében inkább el sem ment a ceremóniára. Ezután állítólag Harry és Markle megkérték, hogy tartsa távol magát a nyilvánosságtól, mert azzal csak fejfájást okoz nekik. Nem sokkal később Markle papa mégis bőbeszédűen nyilatkozott az újdonsült házaspárról Piers Morgannek, olyan intim részleteket is elárulva, hogy mennyire vágynak egy babára. Később ismét a médiához fordult, akkor egy szektához hasonlította a királyi család működését, és megjegyezte, az a benyomása, lánya retteg ebben az új közegben.

Ami igazán nyugtalanító számomra, hogy Meghan felsőbbrendűnek érzi magát. Semmi sem lenne nélkülem. Én tettem őt azzá, aki ma. Minden, ami Meghan, az nekem köszönhető, én csináltam őt.

Többi között ilyen kijelentéseket tett, és még egy levelet is kiadott a kezéből 2019-ben, amit Meghan címzett neki, és amiben arra kérte, ne nyilatkozzon nyilvánosan, mert fájdalmat okoz vele neki és Harry hercegnek is. A privát levelet eljuttatta a Daily Mailhez, az újság természetesen publikálta is azt. Meghan Markle ezután beperelte a lapot, az ügyet meg is nyerte.

Nem Markle apja az egyetlen, aki szeretett volna egy kis szeletet magának a lánya hírnevéből. Markle féltestvére, Samantha Markle idén kiadott egy könyvet, amiben anekdotákat mesél el a gyerek hercegnéről. A könyvnek a The Diary of Princess Pushy’s Sister címet adta, ami magyarul nagyjából annyit jelent, A nyomulós hercegnő testvérének naplója. Markle érthető okokból nem igazán volt elragadtatva a könyvtől, így a féltestvérével is megszakított minden kapcsolatot, és az apjának szánt magánlevélben azt is leírta, hogy a féltestvére érdekes módon akkor változtatta meg a nevét Markle-re, amikor ő híres lett, miközben gyerekként valójában soha nem is találkoztak, ezért egyértelműnek tartja, hogy csak figyelemre vágyik.

Az Oprah-interjúban Harry herceg kifejezte aggodalmát, ugyanis sokáig attól félt, hogy a történelem megismétli önmagát, és a feleségével ugyanaz teszi a média, mint amit az anyjával, Diana hercegnével is, akiről a lesifotósok a halála pillanatáig nem szálltak le. A beszélgetés óta megszületett a lányuk, Lilibet, azóta pedig egyre kevesebbet hallani Harry herceg és Meghan Markle magánéletéről – a pár Amerikában kezdett új életet, így kikerültek a brit média látóköréből.