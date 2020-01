Hogyan jutott idáig Meghan és Harry?

Amióta Meghan Markle betetette a lábát a brit királyi családba, a sajtó megállás nélkül a nyomában van. A folyamatos figyelem persze a pozícióval jár, tudhatta ezt az egykori színésznő, akivel már a kezdetek óta problémái voltak a Daily Mailhez hasonló lapoknak: egyrészt a Suits című sorozatban fehérneműre vetkőzött, ráadásul volt már férjnél és a tetejébe még amerikai is.

Katalin hercegné is megkapta a magáét, miután Vilmos eljegyezte őt, azonban Meghant a mai napig kritizálják,

legfeljebb András yorki herceg zaklatási ügye tudta őt elfeledtetni kis időre.

Pellengérre állításának több oka is lehet:

Meghan formabontó, Diana hercegnéhez hasonlóan számos alkalommal etikettet szegett,

hasonlóan számos alkalommal etikettet szegett, sem ő, sem Harry nem ápol jó viszonyt a magánéletükben kezdetektől vájkáló médiumokkal,

ismertsége miatt a sajtó éveken át azt hangoztatta, celeblét felé sodródhat a királyi család (ebben Meghan apjának és féltestvéreinek is komoly szerepük van, akik kínosabbnál kínosabb nyilatkozatokkal szívatták a hercegnét).

Tudatosan, vagy mindettől függetlenül Meghan és Harry csak kevés dolgot osztottak meg életükből, bár az esküvőjüket nehéz lett volna felhajtás nélkül megejteni. Ám ott sem követtek minden hagyományt: eredetileg Diana tiaráját akarta viselni Meghan, ezt Erzsébet megvétózta; Harry borostával állhatott oltár elé; nászajándékokat pedig nem is kértek, a vendégektől azt szerették volna, hogy az azokra költött összegeket inkább jótékony célra ajánlják fel, sőt Jamie Oliver esküvői főztjétől is távol tartották magukat. Mindezek akkor történtek, amikor Meghan hivatalosan még nem volt a család tagja, az ezt követő időszak pedig teljesen megborította a királyi család konzervatívabb pártolóit. Ebben közrejátszott, hogy a sussexiek reformokat vezettek be a magánéletükre vonatkozólag. Miután Meghan teherbe esett, a sajtó még a korábbinál is jobban rányomult, ő pedig tovább szegte a szabályokat (például terheshasat villantott), sőt egy időben még arról is szóltak a hírek, hogy a hagyományoktól eltérően Los Angelesben fog szülni.

Ez végül nem történt meg, de a királyi családtól egyre inkább távolodni kezdtek.

Előbb a Kensington-palotából költöztek el Frogmore-ba, ráadásul bizonyos lapok szerint Harry és Vilmos viszonya is megromlott ekkortájt. A nagy függetlenedésben egyre liberálisabb vonalat kezdett tolni a pár, Harry például azon poénkodott egyszer, hogy ki Meghan gyerekének apja. Miután megvolt a költözés, létrehozták a Sussex Royal nevű Instagram-oldalt, ami azóta a tízmillió követőt is átlépte.

Az igazi bonyodalom viszont Archie Harrison születése előtt indult be, Meghan ugyanis nem szeretett volna királyi nőgyógyászokkal szülni, ragaszkodott saját orvosaihoz. Sőt, a szülésről sem akartak bővebb tájékoztatást adni, még a gyerek nevét is csak nehezen árulták el. Archie-val is történt némi protokollszegés, mert Harry hozta a kezében a gyereket, pedig ez a feladat korábban az anyáké volt. Aztán Frogmore-ba költöztették Meghan anyját is, hogy segítsen nekik a kezdeti időszakban.

Később a Vilmos és Harry közti állítólagos rossz viszony fokozódott: közös jótékonysági alapítványukból kilépett a sussexi pár, hogy sajátot hozzanak létre. A brit lapok támadásba is lendültek, előbb engedély nélkül nyilvánosságra hozták a levelet, amit Meghan írt a paparazzikkal üzletelő apjának, majd egyre-másra jöttek elő a lejárató cikkek. Ezt Harry elégelte meg, aki perrel fenyegette a lapokat, sőt a Sunt is a Mirrort be is perelte telefonlehallgatás vádjával:

Anyámat már elveszítettem, most pedig nem fogom azt nézni, hogy ugyanazok az erők áldozattá teszik a feleségemet is

– jelentette ki.

Aztán afrikai útjuk alatt az Entertainment Tonight meginterjúvolta Meghant, aki elmondta, mi a véleménye harcukról a médiával.

„Bármelyik nőnek, főleg, mikor terhes, ez kihívás volna. Ez teszi igazán nehézzé a dolgot, ráadásul még az újszülött is megjelent a képben. Nőként ez nagyon sok nekem. Mindegy, hogy épp friss házas vagy, esetleg most lettél anya. Egyébként köszönöm a kérdést, nem sokan kérdezik meg, hogy én hogy érzem magam – mindenesetre elég nehéz megélni mindezt a színfalak mögött” – mondta akkor. A mentális egészség kérdését egyébként is előtérbe helyezték, Harry herceg az utóbbi hónapokban többek között iskolákban és kórházakban kampányolt, hogy felhívja rá a figyelmet.

A karácsony sem alakult fényesen – legalábbis Erzsébeték szemszögéből –, mert Meghanék Kanadába vonultak az ünnepek idejére, ahová csak a hercegné anyja követte őket. Nyilván itt is rájuk talált a sajtó, mert amikor vacsorázni szerettek volna, az aktuális étterem kihátrált a foglalás alól, arra hivatkozva, hogy ők nem képesek megvédeni a hercegi párt.

Végül január nyolcadikán az Instagramon közölték a hírt, miszerint függetlenedni szeretnének a teljes királyi családtól, lemondanak szenior rangjukról is.

Egy különös szerepet szeretnénk a létező intézményen belül. Szeretnénk anyagilag függetlenek lenni úgy, hogy továbbra is támogatjuk a királynőt. Az időnket megosztjuk az Egyesült Királyság és Észak-Amerika között, a kétlaki élet pedig lehetővé teszi, hogy a gyerekünket úgy neveljük, hogy tiszteltje a királyi hagyományokat, a helyzetet, amibe beleszületett, mindeközben pedig a családunk a következő nagy fejezetre készülhet közben, amibe beletartozik egy új jótékonysági szervezet létrehozása is

– fogalmaztak.

Nem ők az első kilépők

Azt gondolhatnánk, Meghan és Harry ebben is úttörők voltak, az igazság ezzel szemben az, hogy 84 éve már megelőzte őket VIII. Eduárd brit király, aki amúgy szimpatizánsa volt a náci Németországnak és Adolf Hitlernek, de még bőven a második világháború előtt lemondott királyi tisztségeiről. 1936-ban lett az Egyesült Királyság és India uralkodója, de mivel Harryhez hasonlóan ő is egy elvált nőbe szeretett bele, majd feleségül is kérte az amerikai Elizabeth Wallis Warfieldet, amit ellenzett a Brit Nemzetközösség, hisz az anglikán egyház tetején álló uralkodó nem házasodhat elválttal, így Eduárd 326 nap uralkodás után lemondott.

Sarah Ferguson, vagyis a yorki hercegné is beleillik a sorba (akit amúgy Ferguson vezetékneve miatt Fergie-nek becéz mindenki), András herceg felesége volt 1986 és 1996 között, de már 1992-től kezdve külön éltek egymástól. A királyi családtól eltávolodott, ám lányai (Beatrix és Eugénia hercegnők) miatt fel-feltűnik nagyobb királyi eseményeken. Ilyen volt Meghan és Harry esküvője is. Ha pedig Andrást emlegettük: ő az amerikai milliárdossal, Jeffrey Epsteinnel ápolt barátságot, így őt is megvádolták fiatal korú lányok ellen elkövetett szexuális visszaéléssel. A botrány nagy port kavart, a herceg pedig visszavonult a közéleti tevékenységektől november végén.

Említést érdemel Diana hercegné is, akinek tönkrement házassága Károly herceggel, az 1980-as évek végére pedig külön úton folytatták tovább az életüket. Diana végül 1993 decemberében vonult vissza a nyilvánosságtól, 1996-os válásuk után pedig 93 jótékonysági szervezetben betöltött szerepéről is lemondott, hat kivétellel. A királyi fenség címet is elvették tőle.

Életmódja miatt gyakorta hozzá hasonlítják Meghan hercegnét, ami nem csoda, hiszen:

Harryt és Vilmost sem mindig kezelte királyi gyerekként, mekizni járt velük és realityket néztek a tévében,

a popkultúrába is majdnem bekapcsolódott, őt szemelték ki a Több mint testőr második felvonásának főszerepére, amiért ő is lelkesedett,

pajzán képeslapokat is szeretett küldözgetni, ezeket hatalmas összegekért elárverezték,

sőt, John Travolta is megtáncoltatta a Fehér Házban, az akkor viselt estélyi ruháját 100 millió fölötti összegért árverezték el nemrég.

Mit is jelent a háttérbe vonulás?

Egyelőre nagy felháborodást és nagy médiavisszhangot. A királyi palota sajtócsapata az alábbi közleményt adta ki a bejelentés másnapján:

A párbeszéd Sussex hercegével és hercegnéjével még korai fázisban van. Megértjük a vágyukat arra, hogy másként kezeljék a helyzetüket, de ezek nagyon bonyolult dolgok, és időre lesz szükség, amíg mindent sikerül elrendezni.

Mindemellett a BBC úgy értesült, sem Erzsébet királynővel, sem Károly herceggel nem osztották meg visszavonulási tervüket Harryék, ez pedig „csalódottságot” váltott ki az uralkodókból.

Az anyagi függetlenedés egyébként úgy néz ki, hogy a napi megélhetést, ruházkodást, utazási költségeket Harry apja, Károly állja majd, őt pedig a cornwalli kincstár fedezi. Meghannek továbbra is van jövedelme a Suits sorozatból, annak idején epizódonként 50 ezer dollárt kapott, de mivel még itt-ott vetítik a műsort, a jogdíjak megilletik.

A bejelentéskor Meghanék azt ígérték, hogy saját jótékonysági szervezetet alapítanak, ám erről pontos információk még nincsenek. Azt viszont tudni lehet, hogy igen szigorú szabályozást vezetnek be 2020 tavaszától a médiára vonatkozólag. Erről saját weboldalukon, a sussexroyal.com-on írtak. Egyfelől szeretnének a helyi médiumokkal (valószínűleg lakóhelyükhöz közeli) többet kommunikálni, emellett a fiatal újságírók felé is jobban fognak majd nyitni. Kilépnek a Royal Rota rendszerből, azaz

a különféle brit médiumok nem kapnak majd exkluzív betekintést az életükbe, így továbbra is az Instagram-felületük lesz az egyetlen hiteles forrás velük kapcsolatban.

Mint olvasható: „A sussexi pár érti, hogy a szerepük érdeklődést generál, amit elfogadnak, bizonyos keretek között támogatják is a pontos információk közlését magukról, de ők is családként tekintenek magukra, az ezzel járó magánszféra pedig életbe lép.”

A brit lapok egy másik izgalmas kérdést is feszegettek: vajon a Golden Globe-díjas A korona című sorozat új évadában benne lesz-e a mostani dráma. A sorozat egyik producere, Suzanne Mackie nem habozott, rögtön másnap úgy fogalmazott: „Hogy őszinte legyek, ami mostanság történik, igencsak messze van attól az időszaktól, amit A korona feldolgoz. Kétlem, hogy valaha is elérünk majd a jelen időszakhoz.”

A brit lapok egyébként a bejelentés óta csak Megxitként hivatkoznak a döntésre.

Kiemelt kép: Steve Back/Getty Images