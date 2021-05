Csak egy kép erejéig, de felbukkant Arnold Schwarzenegger pónija

A kommentelők nagy örömére.

Lassan egy éve annak, hogy Arnold Scwarzenegger utoljára posztolt volna Instagram-oldalára a háziállatairól. Tavaly még Jimmy Kimmel műsorában is bemutatta a Whiskey nevű szamarát, a Lulura keresztelt pónijával együtt. Akkor elmesélte, hogy az állatok az egész házban szabadon járkálnak, amivel csak annyi a probléma, hogy nem szobatiszták. Az is kiderült, hogy szeretik nézni, ahogy Schwarzenegger kondizik. Luluról most ismét megosztott egy képet, amin éppen egy asztalnál vannak, és a póni igyekszik kivenni valamit a színész kezéből.