A szexben sem lehet megállítani az érzelmeket

A szexuális életünk sokkal bonyolultabb érzelmeket takarhat, mint azt tudatosan hisszük. Megjelenhet benne a szorongás, a félelem, az ölelés, megértés iránti vágy is például. Ezek akár az egyéjszakás kapcsolatokban is ott vannak. Mentális egészségünket érdekében nem árt, ha tudatosabban figyelünk saját magunkra.

Tévhitekben élünk az érzéseinkkel kapcsolatban

Félrevezető a férfiasság fogalma, ha arra gondolunk, mit várnak el sokan manapság egy férfitől, milyen viselkedés az elfogadható, mi mindennek kell megfelelnie. A szexuális teljesítmény biztos, hogy ilyenkor a középpontban van: ha a nő meztelenre vetkőzik, azonnal legyen merevedése a férfinak, legalább 100 százalékos, hiszen az jelzi az őszinte vágyát. Bírja a szexet legalább egy teljes órán át, közben ne szűnjön meg a merevedése. Legyen megfelelő az egzisztenciája, legyen lakása, kocsija, pénze, jó állása, megtakarításai. És ne beszéljen az érzelmeiről, ne mutassa ki azokat, hiszen az máris gyengeséget jelent. Mindezek mellett legyen szerelmes az egyetlen, számára fontos nőbe. A felsoroltak úgy, ahogy vannak, hamisak és tévesek, senki ne gondolja úgy, hogy ezeknek az elvárásoknak meg kellene felelnie.

Az érzelmek kimutatása igenis fontos, főleg egy kapcsolatban. Bár a filmekben nem látunk olyat, hogy az alfahím este hazaér és annyit kér a feleségétől, hogy beszélhessen a problémáiról, a valóságban egyáltalán nem ciki ezt meglépni: a vigasztalás, simogatás, ölelés, beszélgetés, sírás nemcsak a női nem kiváltsága. A szocializáció senkit sem kerül el, ebben a folyamatban sajátítjuk el a gyengéd érzelmek felismerését is, ráadásul megtanulunk megbirkózni az élet nehézségeivel. Az alapvető érzelmi szükségleteinket is megismerjük, és ebbe beletartozik az intimitás is.

A szeretet és a megnyugtatás utáni vágy ugyanannyira fontosak a férfiak számára is. Ezek az igények nem köthetők nemekhez, sem pedig a gyengeséghez, hiszen fontos emberi sajátosságok.

Ha megbántanak, vigasztalásra vágyunk, ha valami rossz, akkor gyerekként őszintén kitörnek belőlünk az érzelmek. Ahogy felnőtté válunk, megtanulunk a társadalomnak megfelelő normával hozzáállni a saját érzelmeinkhez, és férfiként sokan elfojtják, igyekeznek nem kimutatni azokat (kivéve, ha a haragról vagy a szexuális izgalomról van szó, ezek férfias érzelmekként élnek a társadalmunkban, holott számtalan más érzelem is jelen van mindannyiunk életében).

A mentális jóllét feltétele az érzelmeink tudatosítása

Akár egy egyéjszakás Tinder-randin is megjelennek a bensőnk szükségletei, csak éppen lehet, hogy nem akarunk azokra figyelni. Például ha szomorúak, magányosak vagyunk és a szexet valójában arra használjuk, hogy valaki megöleljen bennünket. A szex ilyen esetben az emberi kapcsolatok keresésének egyfajta módja. A szorongás oldására is sokan gyógyírként alkalmazzák a szexet, és többen a pornót is erre használják. A szeretkezés tényleg jó módja lehet a szorongás csökkentésének, ráadásul a szextől magabiztosabbnak is érezhetjük magunkat. Ha tudatosabban megfigyeljük, milyen érzelmekkel megyünk bele egy szexuális kalandba, vagy éppen hogy mennyire stresszes napon vágyunk jobban a szexre, akkor tisztázódhat, hogyan is működünk.

A félelem érzése arra késztet bennünket, hogy biztonságot keressünk. A szomorúság és a bánat szintén arra sarkallnak, hogy kényelmes, érzelmileg biztonságos közeget keressünk. A szexuális izgalmunk pedig kötődhet ezekhez az érzésekhez.

Amikor szexuálisan izgalmat érzünk, általában mindenkinél ugyanazok a jelek: lüktető ágyéki terület, sajátos érzések a gyomorban, szívdobogás. De vajon hol is kezdődik? Általánosságban igaz, hogy könnyen összekötjük az érzelmeket: például a haragot a félelemmel, ha gyerekkorunkban a szülők haragja kiabálással, veszekedéssel került a felszínre. Ha a szülő kiabál a gyerekekkel, amikor a gyereknek inkább az ellenkezőjére lenne szüksége, akkor összekapcsolódik a harag és a félelem érzése. Az agyunk így működik, és ez nincs másképp a szexuális izgalommal sem. Ha korábban összekötötte az agyunk a szorongást az orgazmus érzésével, akkor társult egymással a szexuális izgalom és a szorongás. A férfiak és a nők számára megnyugtató érzések tehát megérkeznek a szorongás oldására a testiségben, és öntudatlanul történik mindez.

Ne ítélkezzünk tehát, amikor valaki arról beszél, hogy nem keres komolyabb kapcsolatot, csak kalandokat, de akkor sem, ha a partner gépén pornónézésre utaló nyomokat találunk. A szexuális izgalom ennél bonyolultabb dolog, számtalan összetett érzelem megjelenik benne, tudattalanul. Olyasmik is, amikre nem is gondolnánk. Az érzelmek összetettségének a szexben semmi közük ahhoz, hogy mennyire vagyunk valakibe szerelmesek; ezek jóval korábban kialakulhatnak. A tudatosság az érzelmeink felismerésében azért is hasznos, hogy ezeket az érzéseket tisztázzuk magunk felé: mentális jóllétünkhöz elengedhetetlen, hogy tudjuk a saját érzéseinket azonosítani. Csak az a kérdés, hogy ezt hogyan tehetjük meg.

Ahhoz, hogy tudatosabban álljunk a saját szexualitásunkhoz, az alábbiakat érdemes megkérdeznünk magunktól:

amikor legközelebb szexuális helyzetbe kerülünk, vizsgáljuk meg magunkat: mit veszünk észre a testünkben, milyen érzéseket tapasztalunk?

válasszunk ki egy napot, vagy akár egy délutánt, és vizslassuk a saját érzéseinket: mit érzek, csalódott vagyok? Félek? Dühös vagyok? Bizonytalan vagyok? Összetört az egóm?

Ezek a kérdések segíthetnek azonosítani az érzéseinket, ráadásul megtapasztalhatjuk azt is, hányféle érzés kavarog bennünk egy adott nap folyamán. Emberként összetett érzelmeket élünk meg, és ez normális. Ha valakinek nehezére esik az érzelmeit bármilyen formában megélni, esetleg függőségekkel (alkoholfogyasztás, droghasználat) igyekszik azokat kordában tartani, érdemes felkeresnie egy szakembert.