Ha négy év együttélés után sem akar elköteleződni, nincs értelme várni

Kedves 26 éves lány! Én 22 évesen, egyetemista koromban házasodott, budapesti, négygyerekes családapa vagyok. Ebből már láthatod, nem a te korosztályodhoz tartozom. Mégis azt gondolom, hogy – a világon nyitott szemmel járva – van releváns mondanivalóm számodra. Először is, kérdésedre felelve: tényleg ennyire éretlen, pontosabban elköteleződni nem akaró, arra nem képesek a mai huszonéves fiúk és lányok jelentős része.

Viszont ha négy év együttélés után sem akar valaki elköteleződni, és fogalma sincs arról, hogy egyáltalán mikorra tudja ezt még csak elképzelni is, akkor – ha valóban még babát is szeretnél néhány éven belül – nincs értelme tovább várni rá. Számtalan olyan, akár 6-10 éve együtt élő pár van, ahol az egyik fél nem akar elköteleződni sem, nemhogy gyereket vállalni. Azután vagy együtt maradnak valódi elköteleződés nélkül, vagy nem – inkább utóbbi. Vagy lesz később egy baba, nyüstölésre, vagy véletlenül, és nem maradnak együtt. Esetleg így is együtt maradnak, jellemzően nem véglegesen, de abban jó eséllyel nem lesz sok köszönet. Szerintem egyik sem túl biztató jövőkép számodra.

Valóban nehéz lesz a vágyaidat valóra váltani, különösen ha nem egy nagyvárosban élsz, ahol lényegesen nagyobb az ismerkedési lehetőség, mint egy kistelepülésen. De ha még évekig benne ragadsz ebben a kapcsolatban, akkor ezt az időt elveszted, és még kevesebb esélyed lesz egy társra találni, aki mellett el akarsz majd köteleződni, és aki elköteleződik melletted.