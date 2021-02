Ben Affleck úgy érzi, a válásával szerzett tapasztalatait színészként is kamatoztatni tudja

Segített a színészi játékán.

Ben Affleck a The Hollywood Reporternek adott interjút, amiben egyebek között a tavaly megjelent, The Way Back című filmjéről is beszélt. Kifejtette, hogy a személyes tapasztalatok meghatározták a színészi játékát az elmúlt időszakban, mert úgy érzi, érdekesebben és izgalmasabban tud megformálni egy karaktert.

Ha eleget éltél már, megtapasztaltál pár hullámvölgyet, gyerekeid születtek és elváltál – elérkeztem az életemnek azon pontjához, hogy ezeket az élettapasztalatokat belevinni egy karakter megformálásába izgalmas feladattá válnak

– mondja. Ben Affleck és Jennifer Garner 2018-ban adták be a válópert, a házasságukból három gyerek született.