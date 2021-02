ValóVilág: A villalakók online randizhattak rajongóikkal és Bálint partnere különösen ismerős volt

Katalin feltűnt már itt-ott.

Már csak öt játékos van versenyben, de a ValóVilág 10 szerkesztői gondoskodnak arról, hogy se a villalakók, se a nézők ne unatkozzanak. Például beküldenek egy korábbi játékost beszélgetni vagy online randit szerveznek nekik. Utóbbinak nagyon örültek és Moh-t kivéve, mindannyian éltek a lehetőséggel, sőt Bálint, Vivi és Merci két randipartnert is választott a bemutatkozó rajongók közül.

Bálint első választottja egy 52 éves nő volt, – aki a terhes macskájáról is beszámolt – de Katalin nagyon ismerős volt. Ő az, aki kapva kap az alkalmon, ha jelentkezni lehet egy RTL-es műsorba. Felbukkant már X-Faktor válogatón is, de 2016-ban a fiával szerepelt a Hagyjál főzni!-ben is.