Üdvözlőlapnak is tökéletes lenne ez a kép Miley Cyrusról, ahogy kutyáival ölelkezik

Három kutyájával pózol.

Egy hónapja pusztult el Miley Cyrus egyik kutyája, Mary Jane, egy amerikai pitbull terrier, akit menhelyről vitt haza. Most Instagram-oldalán osztott meg egy csomó képet arról, hogy új kutyát fogadott örökbe, méghozzá szintén egy pitbullt, akinek az Angel nevet adta. Az egyik fotón új háziállatával együtt két másik eb is szerepel, mintha csak egy beállított családi képet készítettek volna. Cyrus a bejegyzésben azt írta, annyira imádja máris az új kutyát, hogy nem bír aludni, mert legszívesebben egész nap csak nézné. Egyébként azt is elárulta, hogy három hónapig volt menhelyen a kutya, mielőtt örökbefogadta volna.