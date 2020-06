Miley Cyrus: A szüleim nélkül az életem nagyon hasonlított volna Ashley O történetéhez

Már fél éve józan életet él, de nemcsak erről beszélt az énekesnő a Variety podcastjában, hanem családja korábbi problémáiról is, amik szerint meghatározták az ő jelenét és jövőjét is.

Miley Cyrus egyike volt azoknak, akik nagyon gyorsan alkalmazkodtak a világjárvány miatti karanténhoz. Az énekesnő gyakorlatilag azonnal készített egy saját online talkshow-t, a Bright Mindedot, ahol olyanokkal beszélgetett, mint Demi Lovato, Kerry Washington vagy Elton John. Most viszont ő beszélgetett online a Variety és az iHeart közös podcastjában Marc Malkinnal, Cyrus ennek örömére négy hónap után másodszorra is megmosta a haját. Azt is hozzátette, hogy az első karanténbeli hajmosását pedig azelőtt ejtette meg, hogy Elton Johnnal beszélt volna.

Mivel annyira nem történt semmi az elmúlt fél évben a koronavírus miatt leállt világban, így az első kérdés Cyrushoz az volt, mit gondolt először, amikor annak a Black Mirror-epizódnak a forgatókönyvét olvasta, amiben végül szerepelt tavaly.

Természetesen Cyrus is azzal kezdte, hogy nyilván ő is felfedezett hasonlóságokat a karakter és saját élete között, hogy Ashley O – az énekesnő, akit alakított – sem feltétlenül azt csinálta és játszotta, amit akart. Így kezdődött Cyrus élete is a Hannah Montana-sorozattal, sőt már az is arról szólt, hogy van Hannah Montana a színpadon, de amikor nem énekel, ő Miley Stewart.

A legnagyobb különbség, hogy nekem nem volt egy gonosz nagynéném. Az anyám volt a menedzserem. Már majdnem 30 vagyok, de még egy villanykörtét sem veszek úgy a házba, hogy előtte ne kérdezném meg az anyámat, hogy jót veszek-e. A szüleim nélkül az életem valószínűleg nagyon hasonlított volna Ashley O történetéhez. A szüleim miatt lett más minden, és a csapat miatt, amit ők raktak körém

– mondta Cyrus, aki hozzátette, hogy végül olyan menedzsert kerestek, aki számára nem az volt a lényeg, hogy sztárt csináljon, hanem hogy ő és a szülei is jól érezzék magukat.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Miley Cyrus (@mileycyrus) által megosztott bejegyzés, Ápr 1., 2020, időpont: 12:51 (PDT időzóna szerint)

Még a Black Mirror idején került szóba, hogy a sorozatbeli karaktere, Ashley duettezhetne egyet Justin Bieberrel, aztán ez valahogy elmaradt, de az nem derült ki, hogy erről is a járvány tehet-e. Mindenesetre ezzel kapcsolatban Cyrus azt mondta, jó lenne valami különlegeset összehozni Bieberrel együtt, de most épp az égvilágon semmin nem dolgozik.

A kérdésre, hogy volt-e olyan mondata, amit megbánt, vagy utólag egyszerűen nem érti, hogy juthatott eszébe ilyet mondani, Cyrus elmesélte, hogy egy interjúban egyszer úgy fogalmazott:

Bárki, aki füvezik, az hülye.

Most hozzátette, hogy ezt szeretettel küldi a szüleinek, akik régen is és most is sokat szívnak, ahogy tette azt sokáig Cyrus is. Ám elmondása szerint most már fél éve tiszta, mert szerette volna rendbe szedni magát. Novemberben volt egy hangszálműtétje. Muszáj volt megműteni, mert szó szerint túlhasználta a hangszálait, hisz 12 éves kora óta folyamatosan turnézik, emiatt négy hétig nem is beszélhetett, füst sem érhette a torkát, így nem is szívott.

Hat hónapja tiszta vagyok. Az elején csak a műtét miatt csináltam, aztán sokat gondoltam anyámra. Anyámat örökbe fogadták, és sokat örökölhettem tőle, így az elhagyatottság érzését is, azt, hogy be akarom bizonyítani, hogy szerethető és értékes vagyok. Az apám szülei elváltak, amikor hároméves volt, így saját magát nevelte fel. A családom történetében rengeteg függőség és lelki probléma lelhető fel, amiket elnézve nem is kérdés, miért lettem olyan, amilyen. Ahhoz, hogy megértsd a jelened és a jövőd, meg kell értened a múltadat is. Erre is jó a terápia

– mondta Cyrus, aki hozzátette, sokan viszont így, józanon, drogok és alkohol nélkül is előítéletesek vele, miszerint ezek nélkül nem lesz szórakoztató.

Azt szeretem a legjobban, hogy most mindig 100 százalékig ébren vagyok. Nem akarok betegen ébredni. Úgy akarok felkelni, hogy azt érzem, kész vagyok mindenre.

Kiemelt kép: Instagram/Miley Cyrus