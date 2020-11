Kaia Gerber haja egyre pirosabb

Eleinte csak rózsaszínre festette.

Kaia Gerber még augusztusban festett be természetes világosbarna haját, amit meg is írtunk. Egy rózsaszín árnyalatot választott és nem is az egész haját, hanem csak a közepétől festette be. Ami érdekes, hogy utána mégsem nagyon lehetett látni új frizuráját, mivel onnantól kezdve következetesen barna hajú fotókat posztolt Instagram-oldalára. A minap azonban megosztott egy fotósorozatot, amit az i-D magazin készített róla, melyeken piros a haja. Ez alapján pedig valószínű, hogy csak a fotózás kedvéért váltott színt és az is elképzelhető, hogy kimosható hajfestékkel dolgoztak.

A fotósorozat mindenesetre nagyon vad lett, Cindy Crawford lánya egy fekete latex szettet visel.

Kiemelt kép: Peter White/Getty Images