Gwen Stefanit eljegyezte a pasija, Blake Shelton

Már csak idő kérdés volt azok után, hogy mindenki azt hitte róluk, évek óta házasok.

Gwen Stefani és Blake Shelton, a The Voice műsorban zsűriző countryénekes eljegyezték egymást. A hír valahogy rajtuk kívül valószínűleg keveseket zaklat fel, ugyanis még Stefani barátai is folyton azt hiszik, hogy Sheltonnal már házasok. Ennek ellenére csak öt éve jöttek össze, azután, hogy mindketten elváltak akkori házastársaiktól. Egyébként a The Voice-ban ismerkedtek össze.

Stefani természetesen Instagramon is bejelentette a hírt. Ha a bejegyzés alapján nem lenne egyértelmű, hogy ez egy eljegyzős poszt, fogalmunk sem lenne, mivel a vakutól egyáltalán nem látszik a gyűrű az ujján:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gwen Stefani (@gwenstefani) által megosztott bejegyzés, Okt 27., 2020, időpont: 10:09 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images