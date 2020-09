A koronavírusos Gáspár Laci jelentkezett a karanténból és videón beszélt tüneteiről

Ez volt az első tünetmentes napja, de azt mondta, különösebben nem viselte meg a betegség, egy dolog aggasztotta csak, ami miatt tesztet csináltatott.

Az RTL Klub szeptember 4-én közölte, hogy Gáspár Laci nem lehet jelen az Álarcos énekes második évadának következő felvételein, mert a Covid-szűrése során a tesztje pozitív lett. Gáspár egyelőre a műsor 3. és 4. adásának felvételeiről marad le, az énekes otthoni karanténban van, jelenleg tünetmentesen.

Az RTL nyilatkozata után nem sokkal Gáspár otthonából jelentkezett be egy videóban, és elmondta, hogy két PCR-tesztet is végeztek rajta, mindkét teszt eredménye pozitív lett. Különösebben nem volt rosszul, a tesztet azért csináltatta meg, mert feltűnt neki, hogy nem érez szagokat. Arról is beszélt, hogy vissza tudta követni, hogy feltehetően augusztus 24-én, egy gasztroeseményen kapta el, amit egy budapesti szállodában tartottak. Gáspár szerint ezen az eseményen rengetegen vettek részt, köztük külföldiek is, és több olyan ismerőse is pozitív tesztet produkált, aki szintén részt vett ezen az eseményen.

Van olyan, aki rosszabbul van, mint én voltam, nehezen kap levegőt és most is fekszik otthon. Nekem igazából nagyobb tüneteim nem voltak. Annyi, hogy ez volt hétfőn, és szombatra már éreztem, hogy picit fáradtabb vagyok, picit nehéz a fejem, meg kapart a torkom, éjszaka rázott a hideg, de nem volt lázam. Keddtől már teljesen tünetmentes voltam, de ami aggasztó volt, és ami miatt azt gondoltam, hogy érdemes megcsinálni a tesztet, az, hogy nem éreztem a szagokat. Egyáltalán. Semmit

– mondta a videóban Gáspár, aki már teljesen jól van, arról is beszélt, hogy ez az első napja, hogy fejfájása sincs, gyakorlatilag tünetmentes.

Gáspár a videó végén hozzátette, hogy azt látja még az ismerősei közt is, hogy sokan nem veszik már komolyan a járványhelyzetet:

Én nem vagyok politikus, csak egy egyszerű ember vagyok, aki félti a családját, aki ezt a saját bőrén tapasztalta. Hálistennek megsztam nagyobb betegség nélkül, de nem mindenkinek egyforma az immunrendszere. Mindenkinek azt tanácsolom, vegyük ezt komolyan, hordjunk maszkot, tartsuk be a szabályokat, vigyázzunk egymásra!

