Te macskás vagy kutyás vagy? Oroszlános! – Celebek rendhagyó háziállatokkal

A földi halandók lehet, hogy megállnak egy golden retrievernél vagy egy perzsamacskánál, de a celebek inkább továbbmennek, ha háziállatokról van szó.

Ha szóba kerülnek a háziállatok, tízből kilenc ember valószínűleg a kutyákra és a macskákra gondol, a maradék egy pedig hörcsögre vagy esetleg egy aranyhalra. De hogy valaki mondjuk alpakát, malacot vagy oroszlánt tartson otthon kedves kis háziállatként, általában nem merül fel az emberben.

Kivéve ha az ember celeb, mert akkor nemcsak felmerül bennük az ötlet, de meg is valósítják.

Arnold Schwarzenegger

Nemrég mi is írtunk róla, hogy Schwarzeneggernek új állata lett, egy kutya, akit egy korábbi filmes karaktere után nevezett el. Schwarzenegger akkor azt írta, a kutya még egy kicsit fél Lulutól, de hamarosan legjobb barátok lesznek. Hogy kicsoda Lulu? Egy szamár.

Melanie Griffith

Még bőven a Tiger Kingről szóló című egészen szürreális dokumentumsorozat előtt, ötven évvel korábban is éltek az Egyesült Államokban olyanok, akik számára teljesen természetes volt az, hogy nagymacskákkal osztották meg az otthonukat. Például Melanie Griffith-ék. A színésznő egy Neil nevű oroszlánnal együtt nőtt fel, az állat édesanyjáé volt, a kiemelt képünkön is látható Tippi Hedrené, akinek volt, hogy hatvan tigrise és oroszlánja volt egyszerre. A most 90 éves Hedrennek a mai napig van több mint egy tucat nagymacskája.

Nicole Kidman

Évekkel ezelőtt a Vogue egyik kérdezz-felelekes videójában arra a a kérdésre, hogy melyik az otthona kedvenc része, Nicole Kidman azt válaszolta, hogy az alpakafarmja. Igen, az Ausztráliában élő színésznőnek van pár egyáltalán nem őshonos, hanem Dél-Amerikából származó, nagyon puha és nagyon szőrös állata.

Jennifer Garner

Annyira nem egzotikus, mint egy alpaka, de azért nem túl megszokott a tyúk sem. Ben Affleck exfelesége viszont beszerzett egy tyúkot 2017-ben, az állatot pedig Regina George-nak nevezte el a Bajos csajok című film gonosza után. Regina George rendes háziállat volt, Garner még pórázon is sétáltatta őt. Az állat 2018-ban elpusztult.

Paris Hilton

Mi a közös Paris Hiltonban és George Clooney-ban? A háziállatként tartott malacok. Clooney-nak tizenhárom éven volt keresztül a társa egy Max nevű malac, aki 2006-ben pusztult el. Pletykák szerint két párkapcsolata is az állat miatt ment tönkre, mert a nők választás elé állították a színészt, hogy ők vagy a malac. Clooney a malacot választotta.

Kirstie Alley

A színésznőnek több gyűrűsfarkú makija van. Vagy volt. Nem, nem Madagaszkáron, hanem Los Angelesben. Az állatokról évekkel ezelőtt posztolt is Instagramjára, de hogy még mindig tart-e makikat, arról nem tudni.

Justin Bieber

Nem Kirstie Alley volt az egyetlen, aki rákattant a majmokra. Justin Bieber is szeretett volna egyet, sőt kapott is a születésnapjára, csak aztán el akarta vinni magával turnézni Németországba, ám akadt egy kis problémája a hatóságokkal. A majom azóta egy német állatkertben él.

Slash

A Guns N’ Roses gitárosának egy időben több száz kígyója, gyíkja és krokodilja volt, az egyik 25 éves kígyója pedig idén pusztult el.

Kiemelt kép: Tippi Hedren egy oroszlánnal – Paul Harris/Getty Images