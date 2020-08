Hiába volt hatalmas sláger, egyre több sztár int búcsút a mellimplantátumának

Az ezredfordulótól kezdve hosszú éveken át divatnak számított a mellplasztika. Rengeteg tinifilm készült ebben az időben, és emlékezzünk csak vissza, hogy érettségire vagy 18. születésnapra a legtöbb fiatal lány nagyobb mellet kért. Ez a trend az elmúlt években megfordult, és most már nemcsak, hogy ciki új melleket csináltatni, a régiektől is szabadulnak a tulajdonosaik: Chrissy Teigen például tíz év után távolíttatta el a sajátjait kényelmi szempontok miatt, Polgár Kriszta pedig az egészsége érdekében. Összegyűjtöttük azokat a sztárokat, akik megbánták a műtétet, és ma már implantátumok nélkül élnek.

Yolanda Hadid

Gigi és Bella Hadid anyja tavaly jelentette be, hogy kiszedette a szilikonokat a testéből, a döntést pedig több szempontot mérlegelve hozta meg. A fehérneműs Instagram-fotója mellé leírta, hogy 55 évesen már úgy érzi, nincsen szüksége rá, hogy a társadalom belediktálja, mitől lesz szexi egy nő. Jól érzi magát a bőrében plasztikai beavatkozások és implantátum nélkül is. Ennél is fontosabb szempont volt a szilikonkivételnél, hogy a benne lévő folyadék szivárogni kezdett a testében. Ez már önmagában is veszélyes, Hadid számára azonban életveszélyes, mivel Lyme-kórban szenved.

Victoria Beckham

Posh Spice mellplasztikájáról évekig mentek a találgatások, hogy műtéttől avagy természetéből adódóan nőtt meg a melle. Három évvel ezelőtt, 2017-ben a Vogue magazinba írt levelében vallotta be, hogy valóban kés alá feküdt, hogy megnagyobbíttassa a melleit. Azóta megbánta, ezt meg is írta a levélben, amit a 18 éves önmagának címzett:

Ne szórakozz a melleddel! Annyi éven át tagadtam, hülyeség volt. Bizonytalan voltam a külsőmmel kapcsolatban. Csak ünnepeld és szeresd úgy, ahogy van és amilyen!

Pamela Anderson

Valószínűleg senki sem gondolta volna, de Pamela Anderson, akinek a szexepilje a kilencvenes évek Baywatch sorozata óta a hatalmas melle, is szerepel a listán. Bizony, Anderson még 1999-ben intett búcsút az implantátumoknak, részben azért, mert nála is elkezdett szivárogni a folyadék a testében, illetve már nem tartotta esztétikusnak a méretét.

Elég kis termetű vagyok, és ezeket a hatalmas melleket egyszerűen nem éreztem jónak. Egy ponton már nem tetszett, és nem tartottam szépnek arányaiban.

Sharon Osbourne

Ozzy Osbourne felesége 2011-ben, egészségügyi okok miatt döntött úgy, hogy kiveteti a szilikonokat a melleiből, mivel Andersonhoz hasonlóan kipukkadt az egyik, és szivárogni kezdett a folyadék. Osbourne úgy emlékszik vissza az érzésre, mintha egy vízágy lenne a mellkasán.

Egy szép reggel felkeltem, és azt éreztem, hogy az egyik mellem valahogy sokkal nagyobb, mint a másik. Arra jutottam, hogy ez nem lesz így jó, és őszintén megkönnyebbültem, amikor kiszedték belőlem az implantátumokat. Már nem érzem úgy, hogy a mellkasomon egy vízágy nőtt volna ki.

Ashley Tisdale

Tisdale két évvel ezelőtt, 2018-ban osztotta meg követőivel a mellplasztikájának történetét, aminek az lett a vége, hogy eltávolíttatta a szilikonokat. Azért döntött így, mivel egészségügyi problémái voltak, amiket párhuzamba vont az implantátumokkal. Tisdale elmondta, hogy a mellnagyobbítás óta ételérzékenység és bélproblémák alakultak ki nála.

Ez az utazás saját magam felfedezéséről, lelki fejlődésről és legfőképpen az önszeretetről szólt. A fotó két hónapja készült a műtét után. Láthatjátok, mennyire boldog vagyok, hogy végre önmagam lehetek.

Gisele Bündchen

A modell önéletrajzi könyvében számolt be a mellnagyobbítással járó küzdelmével. Az egész 2015-ben történt, miután megszülte a második gyerekét is. Úgy érezte, mellei megereszkedtek, valamint az egyik kisebb lett, mint a másik, így eldöntötte, mesterségesen teszi egységessé azokat.

Egész életemben a testemet dicsérték, szóval úgy éreztem, olyan elvárásaik vannak felém az embereknek, amiket nem tudok teljesíteni. Sebezhetőnek éreztem magam, mivel hiába edzem és táplálkozom egészségesen, azon a tényen nem tudok változtatni, hogy mind a két gyerekem jobban szerette a bal mellemet a másiknál. Csak azt akartam, hogy egyformák legyenek, és ne szóljanak meg miatta a kommentekben.

Bündchen elárulta, hogy amint véget ért a procedúra, azonnal megbánta a műtétet. Úgy érezte, mintha egy idegen testben lenne. Annyira rosszul érezte magát, hogy hónapokig csak bő ruhákat hordott.

Polgár Kriszta

Az egykori szépségkirálynő évekkel ezelőtt döntött a mellett, hogy megválik a műmelleitől, mivel a nagyobbító műtéttel párhuzamosan egyre több egészségügyi problémája keletkezett a semmiből, például fejfájás, ételintolerancia, reflux, valamint a pajzsmirigye sem működött rendesen. Mióta rájött, hogy a mellműtét és az egészségromlás összefüggésben van, azóta igyekszik felhívni minden nő figyelmét a mellnagyobbítás mellékhatásaira, melyet egy táblázatban is összefoglalt.

Kiemelt kép: Instagram/Getty Images