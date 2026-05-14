Margot Robbie is előtúrta a huszárkabátot a gardróbjából

A West Enden debütált az 1536 című darab, melynek témája, hogy Anna Boleyn angol királynő kivégzésre készülnek, három essexi munkásnő iszogat, pletykálkodik, és azon tűnődnek, mit is jelent ez az ő életükre nézve. Ide volt hivatalos Margot Robbie is, aki egy izgalmas kabátban érkezett a fotósok elé.

A huszárkabát kétségtelenül reneszánszát éli a divatvilágban, legutóbb Ethan Hawke-on láthattunk hasonlót egy díjátadón.

Mi a huszárkabát?

A huszárkabát a magyar könnyűlovasság, a huszárok díszes egyenruhájának jellegzetes darabja volt a 18–19. században. Alapváltozata a testhezálló, zsinórozott dolmány, amelyet gazdag sujtás és paszomány díszített. Ehhez társult a vállra vetett, prémes mente, amely rangot és reprezentációt is kifejezett. A vízszintes hurkolt zsinórozásról könnyen felismerhető a huszárkabát.

A magyar huszárviselet a Habsburg-hadseregen keresztül egész Európában elterjedt, és divatot teremtett a 19. századi katonai uniformisokban.

Később az amerikai popkultúrában a teátrális, katonai ihletésű zsinóros kabát a show-biznisz látványos kelléke lett. Michael Jackson a 80-as és 90-es években huszár- és katonai ihletésű, arany zsinóros kabátokat viselt, ezzel a történeti magyar viselet motívumát globális popikonográfiává emelte.