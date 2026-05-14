Pénzügyi sokkra készülhetnek a magyarok nyártól az „Orbán-rendszer öröksége” miatt

Pénzügyi sokkra készülhetnek a nyár második felétől a magyarok, miután sorra kifutnak azok az állami intézkedések amelyek az elmúlt években korlátozták a bankokat és biztosítókat.

Az Orbán-rezsim az elmúlt években előszeretettel kommunikálta úgy ezeket az intézkedéseket, mint a családok védelmét szolgáló történelmi segítséget. Valójában erről szó sincs, csak tűzoltás történt. A gazdaságpolitika hibái, az elszálló infláció és a kiszámíthatatlan szabályozás miatt olyan helyzet alakult ki, amelyben az államnak újabb és újabb ideiglenes korlátozásokkal kellett beavatkoznia – olvasható a portálon.

Ezek az intézkedések rövid távon valóban enyhítettek bizonyos terheket, hosszabb távon viszont nem oldották meg a problémákat, csak elhalasztották azokat.

Korábban a 24.hu írt róla, hogy júliustól sok banknál és telekommunikációs cégnél a tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja az önkéntes árstop kifutásával. Ez azonban még nem minden.

Visszaüthet a babaváró

A legdrámaibb helyzetbe azok a családok kerülhetnek, akik babaváró hitelt vettek fel, de nem teljesült a gyermekvállalás a meghatározott időn belül. Több millió forintos kamattámogatást kellhet ugyanis egy összegben visszafizetniük, ráadásul a havi törlesztőrészleteik is jelentősen megemelkedhetnek. Sokan eddig havi 40–50 ezer forintos részletekkel számoltak, ez azonban most akár 80–100 ezer forintra is nőhet.

Viszlát kamatstop

A kamatstop megszüntetése szintén komoly problémákat okozhat. Bár Nagy Márton leköszönő nemzetgazdasági miniszter a 2021-es bevezetés óta rendszeresen azzal érvelt, hogy az intézkedés százezreket véd meg az elszegényedéstől, a bankszektor már régóta annak kivezetését sürgeti. Az intézkedés eredetileg átmeneti segítség lett volna, de az elmúlt években folyamatos hosszabbításokkal próbálták fenntartani a látszatot, hogy a kormány kézben tartja a gazdasági helyzetet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi stabilitási jelentése rávilágít, hogy a családok többsége az elmúlt években végbement béremelkedések miatt várhatóan fizetni tudja majd a megemelkedett törlesztőt. A hiteltörlesztők nagy részét ráadásul a forintosított devizahitelek teszik ki, amelyek hamarosan le is járnak.

Drágulás a biztosítási szektorban

Az elmúlt időszakban a biztosítók még visszafogottabb díjakkal dolgoztak a lakásbiztosításoknál, de közben folyamatosan emelkedtek az ingatlanárak, az építőanyag-költségek és a javítási kiadások.

Ennek következménye, hogy a biztosítások ára várhatóan jelentősen emelkedni fog a következő időszakban.

Hosszú idő után ismét jöhet a díj indexálása.

Hosszabb távon a biztosítóknak sem fenntartható a díjak mesterséges visszafogása, mert miközben a biztosított ingatlanok értéke és a kárrendezések költsége folyamatosan emelkedik, a bevételeik ezt nem tudják lekövetni, ami idővel komoly pénzügyi problémákat okozhat az ágazatnak. Jelenleg ugyanis a társaságok a 2024. december 31-én érvényes díjakat számlázzák ki az ügyfeleknek, közben a fedezeteket azonban növelték, hogy elkerüljék az ingatlanok alulbiztosítottságot.

Fizetőssé válhat az alapszámla

2016-ban bevezettek egy teljesen új, szociális indíttatású alapszámla-terméket, amely minden banknál kötelezően rendelkezésre bocsátandó. Havidíja az előző év utolsó napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka lehet – azaz idén maximálisan 1454 forint.

A bankoknak ilyen csomagot kötelező biztosítaniuk, ettől csak lefelé térhetnek el (árban és szolgáltatásban egyaránt) az alapcsomagoknál.

Ez a számlatípus eddig ingyenes volt a bankoknál, azonban mivel a pénzromlás üteme három egymást követő hónapban 4 százalék alá süllyedt, ezért március óta ismét fizetőssé tehetik a szolgáltatást a bankok.