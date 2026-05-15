Akár háromszor nagyobb eséllyel alakul ki rák azoknál, akik elhíznak

Az elhízás sokszorosára növelheti a rák kialakulásának kockázatát.
2026. 05. 15. 04:40
Sokszorosára nőhet a rák kialakulásának esélye azoknál, akik meghíznak felnőtt korukban. A 2026-os elhízásról szóló európai kongresszuson (ECO) bemutatott friss tanulmány több mint fél millió ember adatait elemzte, hogy megállapítsa a felnőttkori súlygyarapodás és a rákosbetegségek közötti kapcsolatot.

Az elhízás mára a daganatos megbetegedések egyik leggyakoribb okának számít. Egyebek mellett összefüggésbe hozható a nyelőcső-, gyomor-, vastagbél-, máj-, epehólyag-, hasnyálmirigy-, pajzsmirigy- és veserákkal.

Az új kutatás úgy találta, hogy a 17 és 60 éves koruk között legtöbb kilót feldszedő alanyoknál 43–46 százalékkal nagyobb eséllyel jelentek meg bizonyos ráktípusok. A májrák például 2,67-szor, a méhtestrák pedig 3,78-szor nagyobb valószínűséggel alakult ki náluk, mint a legkevesebb kilót felszedő alanyoknál.

A vizsgálat ugyanakkor arra rámutatott, hogy nemcsak a felnőttkori elhízás, hanem már a 17 éves kor előtti magas testsúly is növeli számos daganat kockázatát. A korán kialakuló elhízás különösen erős kapcsolatot mutatott például a májrákkal, vastagbélrákkal, veserákkal, hasnyálmirigyrákkal és méhtestrákkal.

A szerzők szerint az eredmények azt mutatják, hogy a testsúly kontrollja már fiatal kortól fontos lehet a daganatok megelőzésében.

