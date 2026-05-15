7 tévhit, amit ideje elfelejteni – tegyünk a felfázás megelőzésért! (x)

Tévhit: Csak a nők fázhatnak fel

Tény: Férfiaknál tényleg ritkább a hólyaghurut, de náluk sem kizárt. A nőknél azonban sokkal gyakrabban alakul ki – minden második nőt érint –, amit a női test anatómiája magyaráz. A rövidebb húgycsövön keresztül a baktériumok könnyebben juthatnak be a húgyhólyagba, ahol gyulladást okoznak. Ezért fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás (napi 2-2,5 liter ), ez biztosítja a húgyutak rendszeres „átmosását”.

Tévhit: A hideg az oka a hólyaghurutnak

Tény: A felfázást az esetek jelentős részében baktérium okozza, leggyakrabban a bélrendszerben élő E. coli a felelős. Az viszont igaz, hogy a medencetájék lehűlése gyengítheti a helyi védekezőképességet, így könnyebben alakulhat ki a fertőzés. Az időjárásnak megfelelő, réteges, a deréktájat óvó öltözködés mellett az immunrendszer erősítése is része a megelőzésnek.

Tévhit: Csak télen lehet felfázni

Tény: A felfázás nem évszakhoz kötött. A nyár sajnos nem kizáró ok, a fertőzés kockázatát növeli például az, ha nem cseréljük le minél hamarabb a vizes fürdőruhát. A folyadékfogyasztásra még fokozottabban kell figyelni, és a mosdólátogatást se halogassuk. A vécéhasználatnál a törlést mindig elölről hátrafelé végezzük!

Tévhit: Szex közben kaphatjuk el

Tény: A felfázás nem szexuális úton terjedő fertőzés, amit „elkapunk” – viszont az együttlét során tényleg nagyobb eséllyel kerülhetnek a húgycsőbe a kórokozók. Mit tehetünk? Egyszerű, de hatásos: az aktus után menjünk el mosdóba, hogy a baktériumok kimosódjanak a szervezetből.

Tévhit: Ha egyszer felfáztunk, többször nem fogunk

Tény: Sajnos a visszatérő felfázás gyakori jelenség. Hajlamosító tényező a genetika, és az is igaz, hogy akinek volt már ilyen problémája, annál nagyobb eséllyel alakul ki újra. A megelőzés tudatos odafigyelést igényel a mindennapokban.

Tévhit: Ki lehet bírni, magától is elmúlik

Tény: Enyhébb esetekben időnként spontán, vagy egy kis támogatással (több folyadék, vizelethajtó és antibakteriális hatású gyógynövények, pihenés), javulhat a helyzet, de ha a tünetek néhány nap alatt nem múlnak/súlyosbodnak, esetleg láz is jelentkezik, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. A kezeletlen húgyúti fertőzés súlyosabb problémákhoz is vezethet.

Tévhit: Csak antibiotikummal gyógyítható

Tény: Baktériumfertőzés esetén logikusnak tűnnek, de nem minden esetben van szükség antibiotikumkezelésre. Ha csípő, égő érzést tapasztalunk vizeletürítéskor, vagy gyakran kell mosdóba menni, lépjünk időben: a felfázás korai szakaszában a fokozott folyadékfogyasztás mellett alkalmazott fitoterápia is segítheti a gyógyulást.