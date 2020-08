Ha nem tudnád magadtól, hogy a „bikini test” hülyeség, Lizzo segít

A strandszezon idején glossy magazinokban temérdek cikket olvashatunk arról, hogyan érjük el „a tökéletes bikini bodyt”, vagy hogyan hozzuk formába magunkat, hogy ne kelljen szégyenkeznünk a strandon. Pár oldallal korábban persze arról olvashattunk, hogyan fogadjunk el magunkat. De bikini test nem létezik, a saját testünk van, ami bárhogy kinézhet, és attól lesz bikini test, hogy fürdőruhát húzunk rá. Az önelfogadással kapcsolatban a leghangosabb celeb az énekes Lizzo, aki töretlenül kampányol a mellett, hogy mindenki szeresse azt, ahogy kinéz. Íme a legjobb gondolatai.

A testmozgás azért mindenképpen kell

Az énekest sokan kritizálták azért, mert szerintük egészségtelen testben él túlsúlya miatt, ami nem túl jó üzenet a rajongói felé. A valóság azonban ennek majdnem a szöges ellentéte: ugyan valóban túlsúlyos, de egyáltalán nem él egészségtelen életet.

Öt éve következetesen edzek, és talán sokakat meglep, de egyáltalán nem azért, hogy a te ideális testképedet elérjem, hanem az enyémet. És tudjátok, milyen az a test? Senkinek semmi köze hozzá.

Lizzo ezzel is arra sarkall mindenkit, hogy foglalkozzon inkább a saját dolgával, minthogy másokat kritizáljon a testük miatt.

„Azokért csinálom ezt, akiket minden nap megszégyenítenek az alakjuk miatt”

Lizzo számára nagyon fontos, hogy ő legyen az a pozitív példa mások számára, akit ő is szeretett volna gyerekként követni. Nyíltan beszél arról, is, hogy neki se pár nap alatt sikerült elérnie ezt a magabiztosságot, amit sugároz: hosszú rögös út vezetett idáig.

Azért vagyok itt, hogy megvédjelek és képviseljelek titeket. Mert szeretlek benneteket, és nem akarom, hogy átéljétek azt a magatok iránt érzett gyűlöletet, amit én átéltem

– írja az énekes az egyik Instagram-posztja alatt. Már az ilyen mondatok is rengeteget tudnak segíteni abban, hogy az ember átértékeljen magában pár dolgot.

„Rájöttem, hogy a puszta létezésem aktivizmus”

2019 áprilisában Lizzo Trevor Noah vendége volt egy beszélgetős műsorban. Itt bővebben kifejtette, milyen élményei voltak az önelfogadással kapcsolatban.

2015-ben kiadtam egy számot, aminek az volt a címe, hogy I’m In Love With Myself, azaz Szeretem magam, és amikor felléptem vele, sokkolta az embereket. A reakciók olyanok voltak, hogy »Úristen! Ezt most komolyan mondja? Hogy meri ezt mondani? Milyen bátor! De vajon ez tényleg igaz? Tényleg szereti magát?«, bennem pedig az merült fel, hogy minek kérdeznek ennyi mindent. Miért kérdőjelezik meg az emberek a saját magam iránt érzett szeretet? Ekkor jöttem rá, hogy a puszta létezésem is aktivizmus, főleg a test-pozitív mozgalomban.

Bár sokan azt hiszik, Lizzo egyik percről a másikra vált híressé és elismertté, ez sajnos nem jött olyan könnyen. Valójában már tíz éve benne volt a zeneiparban, amikor felkapták és a rádiók is játszani kezdték a dalait. Szerinte szüksége volt erre a tíz évre ahhoz, hogy fejlődjön, és amikor igazán befut, a legjobb Lizzo legyen, aki csak lenni tud. Ez nem csak zeneileg volt igaz, hanem lelkileg is. Az énekesnő azóta minden egyes fellépését pozitív mantrával indítja a közönsége felé, hogy szeretetteljes környezetet teremtsen a rajongóinak.

Ez nem bátorság

2020 januárjában a Rolling Stones magazin címlapján szerepelt Lizzo, és a lapnak adott interjúban bővebben beszélt a testképzavaráról. „Megbékéltem a testképzavar gondolatával, sőt túlnőttem rajta. A test-pozitív mozgalom ugyanezt teszi. Együtt leküzdjük, de a növekedés néha fájdalmas.” A lapnak azt is elmondta, hogy jobban örülne neki, ha inkább a zenéjére koncentrálnának az emberek és nem a testére, de azért is hálás lenne, ha nem titulálnák „bátornak” pusztán azért, mert kiáll a véleménye mellett. „Olyan zenét csinálok, amitől az embereknek remélhetőleg jó kedve lesz, nekem pedig segít abban, hogy mélyebbre ássak az önszeretetemben.”

Lizzo mindig is fontosnak tartotta kimondani, hogy nemcsak egy olyan szépséget képvisel, ami egészen eddig alulreprezentált volt a médiában, de egy olyan testet is, amit a társadalom tradicionálisan sosem tartott szépnek, amit ő egyébként kikér magának. Egy interjúban arról beszélt, hogy 19 évesen Zooey Deschanelre akart hasonlítani, főként azért, mert akkori barátja folyton ezzel nyaggatta, hogy bárcsak kisebb lenne. A kapcsolat véget ért, ő pedig akkor rájött, hogy soha nem fog egy másik, fehér lány testében ébredni, ezért is tartja fontosnak, hogy ha valaki az ő sikerét látja, a sajátját is lássa egyben.

Önszerető himnuszok

Lizzo számai többnyire az önelfogadásról szólnak. Az egyik leghíresebb száma például a Good As Hell, aminek üzenete, hogy érezzük pokolian jól magunkat. Ezt a jelmondatot a 2019-es MTV VMA díjátadón is kiemelte fellépés közben:

Belefáradtam a szarságokba. És nem kell ismernem a történetedet, hogy tudjam, te is így vagy ezzel. Őrült nehéz egy olyan világban szeretni magad, ami nem szeret viszont, ugye? Szóval ki akarom használni ezt az alkalmat, arra, hogy pokolian jól érezzük magunkat. Mert megérdemled, hogy pokolian jól érezd magad!

Abban megegyezhetünk, hogy mindannyiunknak erre a mentalitásra van szükségünk idén nyáron, és ezentúl minden nyáron, sőt egész évben.

Kiemelt kép: Don Arnold/Getty Images