Hivatalosan is keresni kezdték az új 007-est: őt bízták meg a szereplőválogatással

A Variety értesülései szerint az Amazon MGM Studios az elmúlt hetekben elkezdte a színészek meghallgatását a 007-es szerepére. A stúdió Nina Gold , a Trónok harca sorozat szereposztó rendezőjének segítségét kérte, hogy megtalálják azt a férfit, aki kellő karizmával bír ahhoz, hogy Daniel Craig örökébe léphessen.

Megkezdődött a keresés a következő James Bond után. Bár a szereplőválogatás során nem tervezünk konkrét részleteket kommentálni, izgatottan várjuk, hogy további híreket oszthassunk meg a 007-es rajongókkal, amint eljön az ideje

– közölte az Amazon MGM Studios egy közleményben.

Nina Gold érti a nagy franchise-ok összetettségét, ő leginkább arról ismert, hogy felépítette Westeros világát a Trónok harca című sorozathoz. De munkát vállalt többek között A Korona című sorozatban, valamint öt Star Wars-filmben is.

A következő James Bond-filmet Denis Villeneuve rendezi, aki legutóbb a Dűne-filmekért volt felelős.

Callum Turner komoly esélyekkel indul, hogy ő legyen a következő 007-es: