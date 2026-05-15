007james bonddaniel craig
Élet-Stílus

Hivatalosan is keresni kezdték az új 007-est: őt bízták meg a szereplőválogatással

Xinhua / AFP
admin Besenyei Balázs
2026. 05. 15. 11:09
Xinhua / AFP

A Variety értesülései szerint az Amazon MGM Studios az elmúlt hetekben elkezdte a színészek meghallgatását a 007-es szerepére. A stúdió Nina Gold , a Trónok harca sorozat szereposztó rendezőjének segítségét kérte, hogy megtalálják azt a férfit, aki kellő karizmával bír ahhoz, hogy Daniel Craig örökébe léphessen.

Megkezdődött a keresés a következő James Bond után. Bár a szereplőválogatás során nem tervezünk konkrét részleteket kommentálni, izgatottan várjuk, hogy további híreket oszthassunk meg a 007-es rajongókkal, amint eljön az ideje

– közölte az Amazon MGM Studios egy közleményben.

Nina Gold érti a nagy franchise-ok összetettségét, ő leginkább arról ismert, hogy felépítette Westeros világát a Trónok harca című sorozathoz. De munkát vállalt többek között A Korona című sorozatban, valamint öt Star Wars-filmben is.

A következő James Bond-filmet Denis Villeneuve rendezi, aki legutóbb a Dűne-filmekért volt felelős.

Callum Turner komoly esélyekkel indul, hogy ő legyen a következő 007-es:

Kapcsolódó
Callum Turner lehet a következő James Bond.
Karizma és tehetség pipa – elegendő ez ahhoz, hogy ő legyen a következő James Bond?
Az idén végre választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy ki lesz a következő James Bond. A jelöltek között előkelő helyen áll Callum Turner, aki eddig változatos szerepekben bizonyította tehetségét, nem mellesleg meghódította a világ egyik legsikeresebb popsztárjának a szívét. De mi teszi őt esélyessé a 007-es szerepére?
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Sátorba se költözhettem” – Pintér Sándor a fényűző minisztériumról a kormányzati átadás-átvételen
Magyar Bálint: Orbán Viktor „kápói” miatt bukik a Fidesz
Lekerül az RTL képernyőjéről Szabados Ági, ő maga jelentette be, mikor
Rogán Antal: Talán az lett volna a jó döntés 2022-ben, ha másik irányba viszem az életem, de erre most is lesz lehetőségem
Megnyitják az emberek előtt a Karmelitát, a hétvégére pedig Rogán Antal szivartermét is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik