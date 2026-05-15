Illegális azbeszttemetőt találtak Lőrincinél, a selypi „halálgyár” maradványait teríthették lakott terület közelébe

Miközben Nyugat-Magyarországon osztrák bányákból származó, azbeszttartalmú kőzúzalék okoz kiterjedt problémát, és Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere – aki Szombathelyen tartott helyszíni szemlét – szigorú felelősségre vonást is beígért a szennyezés miatt, a súlyosan rákkeltő anyagból „egész hegynyi” mennyiség került elő a Heves megyei Lőrinci közelében.

A 24.hu információi szerint a hatóságok a múlt héten kaptak bejelentést arról, hogy a Selyphez közeli Petőfibányán magas azbeszttartalmú illegális hulladékra bukkantak egy régi kőbánya melletti területen.