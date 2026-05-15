MÁV: 600 vasúti betonalj tört össze a kisiklás miatt

2026. 05. 15. 10:44
A baleset helyszíne.

Tájékoztatást adott a MÁV a Gyománál történt tegnapi vonatkisiklásról. Eszerint, bár a kisiklott szerelvényeket az éjszaka során visszaemelték, a sérült járműveket elvontatták, súlyosan megsérült a pálya.

„Jelenleg a pályás szakemberek a helyszíni szemlék során azt vizsgálják, mikor adhatjuk vissza a sérült pályát a forgalomnak és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Az már most látszik, hogy jelentős károk keletkeztek: mintegy 600 vasúti betonalj, a felsőágyazat, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak” – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

A sérült járművek elvontatása után a kétvágányú pálya balesetben nem érintett vágánya járhatóvá vált, az érintett szakaszon ma hajnal óta a vonatpótlás megszűnt, a vonatok Budapest és Lőkösháza között a teljes vonalon közlekednek, tette hozzá a MÁV-vezér.

Mint megírtuk, csütörtök kora délután siklott ki a Békés IC, a balesetben ketten sérültek meg, egyikük súlyosan. Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint a vonat a sebességhatárt jelentősen túllépve ment át a váltón, ezért történhetett a baleset.

