Terheshasát látva kábé két perc múlva is szülhetne Katy Perry

Már lassan nevet kellene választani a gyereknek ezt látva.

Katy Perryék háza táján vannak bajok: eltűnt a család kutyája, Mighty, akiért nagy keresések folynak, Orlando Bloom pedig teljesen összetört kedvence hiányában.

Az énekesnő azonban továbbra is terhes, ennek rendje és módja szerint meg is mutatta a hasát a követőinek. Még van idő a szülésig, de ezt látva, holnap is kórházba vonulhatna:

