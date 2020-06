Nyilvános szex közben rajtakapott páron viccelődtek a rendőrök

Vicces kedvükben voltak azok a brit rendőrök, akik nyilvánosan szeretkező párra bukkantak.

Tom Van Der Wee közrendőr, a sussexi rendőrség munkatársa a Twitteren osztotta meg követőivel, hogy milyen különleges szabálysértés tanúi voltak. Nem árult el helyszínt, csak egy fotót mutatott be egy kijelzővel, amin a szabálysértés olvasható:

Szexuális aktust folytató pár.

A tweet szövege pedig a következő volt:

If you’re going to meet up with your beloved for a picnic please wait until you get home before having desert! Couple located and suitable words of advice given! 👮‍♂️ #LateShift #RPU #SussexPolice pic.twitter.com/oxtAgG4FTa

— PC Tom Van Der Wee (@PCTomVanDerWee) June 7, 2020