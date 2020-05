Kolosi Péter már megszokta, hogy a TV2 mindig másolja az RTL-t

Kadarkai Endre az RTL vezérigazgató helyettesével és programigazgatójával, Kolosi Péterrel beszélgetett, akinél rákérdezett arra, hogy mit szól hozzá, hogy a TV2 ősszel egy olyan táncos műsorral érkezik, ami az RTL-nél korábban a Szombat Esti Láz volt.

És lesz Sztárban sztár is.

Mi nem véletlenül nem csinálunk ilyet. Évekkel ezelőtt csináltunk. Ez egy nagyon sikeres formátum volt, de körülbelül tíz-tizenöt éve. Egyébként a nézettségi adatok is ezt bizonyították be. Vannak országok természetesen, amikben a mai napig megy – nem olyan sok –, de ilyen van. Tudnánk mondani egy csomó olyan műsort, ami tizenöt éve vagy akár régebben is egy országban sikeres, de az akkor sem egy 2020-as műsor.