Először fel sem ismertük.

Khloé Kardashian legfrissebb fotóján, amit Instagramra töltött fel több dolog is feltűnt. Az eddig mindig szőkén hordott haját most barnára festette, ami alapból egy nagy változást, mivel teljesen más keretet ad arcának, de ettől függetlenül is valami nem kerek a képen. Az arcvonásai mintha eltűntek volna. Nem tudjuk, hogy a retusálás, a smink vagy csak a jó világítás teszi, de egyáltalán nem hasonlít önmagára.

Kiemelt kép: Instagram/@khloekardashian