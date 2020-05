Demi Moore 33 éves fotót posztolt arról, amikor hozzáment Bruce Willishez

Méghozzá azért, mert a most elhunyt Little Richard adta őket össze.

Demi Moore és Bruce Willis annak ellenére, hogy már húsz éve elváltak, együtt karanténoznak gyerekeikkel, ugyanis Willis mostani felesége és két lánya Los Angelesben ragadtak. Willis és Moore az elmúlt hetekben öntik magukról a közös fotókat, most pedig a közös múltjukból is előkerült egy régi kép, méghozzá az 1987-es esküvőjükről.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Demi Moore (@demimoore) által megosztott bejegyzés, Máj 9., 2020, időpont: 10:36 (PDT időzóna szerint)



Demi Moore azért osztotta meg a képet, mert a most elhunyt Little Richard is látható rajta, ugyanis a zenész adta össze őket.

Moore-nak egyébként Willis a második férje volt, előtte Freddy Moore volt a férje – ezt a nevet meg is tartotta –, később pedig hozzáment Ashton Kutcherhez is 2005-ben, akivel egészen 2013-ig voltak együtt.

Kiemelt kép: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images