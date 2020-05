87 éves korában meghalt Little Richard – közölte szombaton a Rolling Stone magazin. A legendás zenész a rock and roll egyik alapítója volt, olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a Tutti Frutti vagy a Long Tall Sally. Halálát fia, Danny Penniman is megerősítette a lapnak, az okát azonban nem közölték.

A zenész Richard Wayne Penniman néven született az Egyesült Államok Georgia államában 1932-ben. Becenevét (Lil’ Richard) gyerekkorában kapta alacsony és vékony testalkata miatt. Családja vallásos volt, és Little Richard később azt mondta, hogy ők és a környéken élők nagyon sok gospelt énekeltek, mert ez segített abban, hogy a szegregáció és szegénység közepette is optimisták maradjanak.

Zenei munkássága 1947-ben kezdődött, amikor Sister Rosetta Tharpe hallotta a 14 éves Pennimant énekelni és meghívta, hogy fellépjen vele az egyik koncertjén. 1949-től kezdve különböző formációk tagjaként utazgatott az amerikai délen, mígnem 1955-ben leszerződött a Specialty Records kiadóval. Még ebben az évben kiadta a Tutti Frutti című dalát, amely rögtön sláger lett, nem csak az USA-ban, hanem Nagy-Britanniában is.

Feltűnő öltözködéséről és jellegzetes hangjáról ismert Little Richard hatvanas évek elején egy időre felhagyott a szekuláris zenéléssel és prédikátorként járta az államokat, de 1962-ben a Beatles előzenekaraként tért vissza, majd fellépett az Everly Brothers és a Rolling Stones mellett is. A hetvenes években alkohol- és kábítószerfüggő lett, és ezek, valamint különböző személyes tragédiák miatt egy időre a rock and roll helyett újra a gospel felé fordult.

Az utolsó nagy, könnyűzenei időszaka 1984-től 1999-ig tartott, de még a 2000-es években is rendszeresen koncertezett, majd 2013-ban visszavonult az aktív zenéléstől, bár időnként fellépett.

Egy 2009-es csípőprotézis műtét miatt a korábbi táncolós-ugrálós műsorát elhagyva már csak a zongoránál ülve tudott koncertezni. Néhány évvel később egy fellépésen azt mondta: „Bocsánat, hogy már nem tudom úgy csinálni, mint korábban.” Amikor a közönség bátorítólag visszakiabált, Little Richard egy jellegzetes sikolyt követően azt mondta: „Miattatok úgy fogok sikítozni, mint egy fehér csaj!”

