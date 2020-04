Justin Timberlake és Jessica Biel megtalálták a hasonmásaikat, csak épp kutyákban

Nem biztos, hogy jót tesz nekik a karantén.

Nagyon unatkozhatnak a karanténban Justin Timberlake-ék, ugyanis feleségel azzal múlatják az időt, hogy megkeresték, melyik kutya hasonlít rájuk leginkább. Az eredményt Jessica Biel posztolta Instagramra, a kép mellé azt is írta, hogy fogalma sincsen, milyen nap van éppen, de most nagy dolog történt, mert végre tudja, melyik kutyához hasonlít legjobban. Az ő hasonmása egy hosszú szőrű spániel, akivel maximum a hosszúkás arcformájuk és hajuk egyezik, Timberlake-nek viszont sikerült kiválasztania azt az egy kutyát, ami a legtávolabb áll attól, hogy bármennyi köze is legyen az ő arcszerkezetéhez. Nem értjük, mi közöset lát magában és egy rottweilerben.