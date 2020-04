Ott felejtettek egy palackos vizet és egy termoszt a Kisasszonyok egyik jelenetében

Twitteren szúrták ki a bakit.

Legutóbb a Trónok harca sorozatban fordult elő, hogy nem vettek észre egy Starbucks poharat, amit Twitteren szúrtak ki a rajongók az utolsó évad negyedik részében, Emilia Clarke, vagyis Daenerys Targaryen egyik jelenetében. Az HBO akkor utólag kijavította a hibát, de napokig ezen a bakin röhögött mindenki. Hasonló eset történt a 2019-ben bemutatott Kisasszonyok című filmmel is, csakhogy itt nem egy, hanem két palack is megbújt a háttérben, Timothé Chalamet mögött. Mindezt egy lelkes rajongó vette észre, aki elmondta, hogy már hétszer látta a filmet, de a tárgyak neki is csak most szúrtak szemet.

PLEASE THE HYDROFLASK AND WATER BOTTLE I CANNOT pic.twitter.com/KxwFOSAfOL — ً (@DUNENATION) March 28, 2020

Az új Kisasszonyokkal megtörtént a lehetetlen: jobb lett, mint a könyveredeti Ezer feldolgozás, és szinte mindet lehetett szeretni, ahogy az eredeti regények is klasszikusok. De Greta Gerwig, ez a korszakos zseni még magasabbra tudta emelni a Kisasszonyokat. Kritika.

https://www.tiktok.com/@madelynrancourt/video/6808717704728546565