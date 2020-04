Kim Kardashian kiszökött a házi karanténból, hogy Kyle megcsinálhassa a sminkjét és haját

Kim Kardashian elárulta, hogy kedden átment az anyja, Kris Jenner házába, ahol találkozott a húgával, Kylie-val, annak ellenére, hogy Kaliforniában zárlatot vezettek be. Ez azt jelenti, hogy senki sem hagyhatja el az otthonát. Kardashian azonban videóban adott interjút Jimmy Fallonnak, és mivel nem volt ki megcsinálja a sminkjét és haját, ezért megkérte húgát, segítsen neki.

Éppen az anyukám szobájában vagyok. Kylie csinálta meg a hajam és a sminkem. Nem volt senki, aki segített volna, én pedig nem vagyok túl jó benne, úgyhogy örülök, hogy Kylie végül megcsinálta. Most először látom a családomat, mivel mindannyian a szociális távolságtartást gyakoroljuk. Nem láttuk egymást azóta se. Kiszöktem otthonról, és most itt vagyok a szépség szobájában, mert egyedül ebbe a szobába nyílik ajtó kintről. Csak ide engedett be minket. Ja, és most épp bújkálok a gyerekek elől.