Beperelték Bella Hadidot egy Instagram-posztja miatt

Már Ariana Grandét is perelték ugyanezért.

Bella Hadid még szeptemberben posztolt egy fotót magáról, amin éppen a Zendaya által tervezett sapkát viseli a Tommy Hillfiger bemutatóján.

A képet készítő fotós most beperelte a modellt, ugyanis az engedélye nélkül osztotta meg Instagramján, számol be róla a PageSix. Ez egyébként nem az első hasonló eset, korábban már Ariana Grandét is beperelte egy fotós hasonló okokból.

Kiemelt kép: Tal Rubin/GC Images