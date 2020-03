Megvan az új Nánási vlog neve és már el is indult

És az is kiderült, mennyi pénzzel húzták le Ördög Nórát.

A Nánási család néhány napja osztotta meg Zanzibári vloguk beharangozóját, most pedig már ki is jöttek az első epizóddal. Ezúttal a névadó részt kihagyták, mert nem volt rá idejük, de így is kiderült, hogy a beérkezett tippek közül az

Ananásiék nyert.

A januári utazást feldolgozó sorozat első részében pedig azonnal kiderült, hogy Ördög Nórától mennyi pénzt nyúltak le. A műsorvezető egy lovas programra akarta befizetni a családot, de az 50 dollárként befizetett előleget soha többé nem látták, ahogy a helyi férfit sem, akinek kifizette az összeget. A program meg persze elmaradt.



Kiemelt kép: YouTube/Nánásiék