Ördög Nórától sok pénzt csaltak ki Zanzibárban

Jön az új vlog.

A Nánási család két hónap szünet után új vloggal jelentkezik. Egyelőre csak az ajánlót osztották meg és a nevet keresik, de hamarosan láthatják a rajongók a Zanzibári utazásuk részleteit, amit még január elején forgattak.

A nyolc perces videóból az is kiderül, hogy nem csak a paradicsomi tengerpartot volt szerencséjük megtapasztalni, hanem a nyomort is. Ördög Nórát pedig rendesen le is húzták, még a férjének sem akarta bevallani, mennyi pénzt veszített.

Ne fizessetek előleget. Ez a legfontosabb szabály, amit én is megkaptam és nem tartottam be, mert naiv vagyok meg hülye

– mondta a videóban a tévés.

Kiemelt kép: YouTube/Nánásiék