Ördög Nóráék 17 országban jártak csak tavaly

Ők maguk is meglepődtek ezen a számon.

Még a januárnak sincs vége, de a Nánási család már túl van egy zanzibári utazáson. A tavalyi évük összesítését pedig most csinálták meg, amit aztán egy 2019-es Best of Nánásiék videóban meg is osztottak. Ekkor derült ki számukra is, hogy milyen sok helyen jártak.

A tavalyi év hihetetlenül sok utazást, kalandot, izgalmas, és szép pillanatot hozott nekünk. Igazándiból mi is csak akkor szembesültünk vele, amikor elkezdtük összeállítani a tavalyi év BEST OF videóját… 17 ország, 110 videó, 14,4 millió kattintás, 2,5 millió velünk töltött óra… Fantasztikus év volt!!! És milyen fantasztikus lesz az idei??? Velünk tartotok?

– írták a YouTube csatornájukon.

