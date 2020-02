Márciustól már irodája sem lesz a Buckingham-palotában Meghannek és Harrynek

A Sky legfrissebb értesülései szerint március végétől hiába keresnék az emberek Meghan Markle-t és Harry herceget a Buckingham-palotában lévő irodájukban, ugyanis a royal titulus használatának befejezésével az a székhelyük is semmis lesz.

A lap tudni véli, március 31-ével hivatalosan is elhagyják a szenior rangjukat, de addig még hat hivatalos megjelenésük lesz a királyi család kötelékében.

BREAKING: Prince Harry and Meghan will no longer have an office at Buckingham Palace from the end of March.@SkyRhiannon has the latest.

Read more on this story: https://t.co/oQkpW8Q3se pic.twitter.com/h8EtQwn5Ck

— Sky News (@SkyNews) February 19, 2020